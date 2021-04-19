Laz Kirazı: Taflan nedir, faydaları nelerdir? Taflan (Karayemiş) nasıl tüketilir?

Karadeniz bölgesinde "laz kirazı" olarak da bilinen taflan, aslında karayemiş meyvesidir. Özellikle şeker hastaları açısından bulunmaz bir nimet olan karayemişin faydaları saymakla bitmiyor.

Karadeniz’de yetişen antioksidan, şifa deposu, şeker ve kalbe iyi gelen, akciğerleri güçlendiren taflanın faydaları ve nasıl tüketildiği merak ediliyor.

Karayemiş, taflan ve laz kirazı isimleriyle de bilinen bir meyve. Birçok hastalığın tedavisinde önemli rol oynuyor.

Halk arasında taflan olarak da bilinen, farklı yörelerde Gürcü kirazı, karamiş, Laz üzümü ve tanal gibi isimlerle de anılan karayemiş, küçük beyaz çiçekler açan, top top minik meyveleriyle dikkat çeken gülgiller ailesinden bir bitkidir.

Peki taflanın faydaları nelerdir ve nasıl tüketilir? İşte detaylar..

TAFLAN (KARAYEMİŞ) FAYDALARI NELERDİR?

Yüksek oranda C vitamini içerdiğinden bağışıklık sisteminin iyi bir destekçisidir.

Antioksidan içeriği yüksek olan karayemiş, vücudu oksidanların zararlı etkilerine karşı korur.

Alzheimer, diyabet, doku ve cilt hastalıklarına karşı fayda sağlar.

Vücutta hücre yenilenmesini sağlar.

Kansere karşı etkili olduğu belirlenen karayemişin, ilaç ve gıda endüstrisinde kullanılması için çalışmalar yapılmaktadır.

Üreme hormonlarını geliştirir, sindirimi düzenler.

İnsanı tok tutar.

Demir eksikliğini giderir.

Prostat problemlerini giderir.

Ülsere, bağırsak tembelliğine ve hemoroide iyi gelir.

Kaynatılıp içilmesi idrar söktürücü olarak etki eder.

Karayemiş meyvesinin diyabet tedavisini de olumsuz etkilemediği yönünde çalışmalar vardır. Ancak diyabet tedavisinde besinlerin porsiyonları önemledir. Dolayısıyla karayemiş meyvesinin tüketimine de dikkat edilmelidir.

Yapraklarından demlenerek yapılan çay öksürük dindirici, spazm giderici olarak kullanılır. Bu çay ayrıca sinir bozukluklarına karşı da iyi gelir.

Yüksek kalsiyum içeriği, kemik sağlığı açısından olumlu etki doğuracaktır, bu nedenle büyüme ve menopoz döneminde kullanılabilir.

TAFLAN NASIL TÜKETİLİR?

Sindirimi kolay bir meyve olan karayemiş, taze olarak tüketilebildiği gibi kurutulduktan veya kavrulduktan sonra da yenir. Tek başına ya da fındık ve cevizle birlikte çerez olarak tüketilir.

Karayemiş; pasta ve keklerde kullanılır. Hoşaf ve kompostolara koku, tat kazandırmak için ilave edilir. Reçeli, turşusu ve pekmezi de yapılır.

Yapraklarından elde edilen su eczacılıkta kullanılır.

Olgun meyvelerin suda kaynatılması ile ele geçen sıvı diüretik olarak, idrar tutukluklarında kullanılır.



Bir miktar taze ya da kuru meyve, tohumları ile beraber ezilerek sabahları aç karnına yenirse, şeker hastalığına iyi gelir.



Meyvelerin sıkılması ile ele geçen usare, mide ülserine, egzama ya karşı kullanılır.