Lazer epilasyon yasaklandı mı? Danıştay'dan güzellik merkezlerine kötü haber

Danıştay Onuncu Daire'sinin Resmi Gazete'de yayımlanan "güzellik merkezlerinde epilasyon işlemi" hakkındaki kararının ardından "lazer epilasyon yasaklandı mı" merak ediliyor.

İstenmeyen tüylerden kurtulmanın kalıcı çözümü olarak tercih edilen lazer epilasyon, sağlık merkezlerinden güzellik salonlarına kadar birçok yerde yaptırılabiliyor.

Ancak işin uzmanları ve güzellik salonu sahipleri arasında sular durulmuyor.

Güzellik merkezlerinin artış göstermesiyle birlikte insanlar artık kampanyalı fiyatlarla veya bölüme ait özel mevsimsel kampanya fiyatlarıyla lazer epilasyon için dermatolog ve estetik cerrahlar yerine güzellik salonlarını tercih eder oldu.

Bununla birlikte Dermatolog ve Estetik cerrahları ile güzellik merkezleri arasında gerginlik oluştu. Gerginliğin sebebi ise, cerrahlar ve dermatologlar, foto epilasyon cihazının tıbbi cihaz olduğunu ve bu cihazı uzman olmayan kişilerin kullanmaması gerektiğini savunuyor.

Bu konuyu yargıya da taşıyan tıpçılar, güzellik salonlarında foto epilasyon cihazlarının kullanımına imkân veren yönetmeliğin iptali için 2017 yılında bahsi geçen merkezlere dava açtılar.

LAZER EPİLASYON YASAKLANDI MI?

Danıştay Onuncu Daire’de görülen davada sonuç belli oldu. Dermatolog ve estetik cerrahların açtığı davada, güzellik salonlarında birtakım cihazların kullanılmasına izin veren yönetmeliği iptal etti.

Danıştay'ın bu kararına göre artık güzellik salonlarında foto epilasyon gibi bazı tıbbı cihazlar kullanılamayacak. İptal karar sonrası denetimler sıklaştı.