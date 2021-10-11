ABD'de koronavirüs aşısının yeni bir yan etkisi olarak ortaya çıkan lenf bezi şişkinliği nedir ve nasıl anlaşılır? İşte birkaç adımda lenf bezlerinizi kontrol etmenin yolu...

Koronavirüse karşı aşı çalışmaları devam ederken bir yandan da yan etkilerdeki çeşitlilik artıyorç

Son olarak ABD'de pek çok kişi aşı olduktan sonra lenf bezlerinin şiştiği şikayeti ile doktora başvurdu. Bunun akabinde lenf bezi nedir, nasıl şişer? Lenf bezi şişmesi nasıl anlaşılır? merak konusu oldu.

Lenf bezleri vücudun her tarafında bulunan beyaz kan hücrelerini depolayan bezlerdir.

Peki lenf bezi nedir, lenf bezi nere bulunur? Aşı sonrası lenf bezi neden şişer? İşte detaylar...

LENF BEZİ NEDİR?

Vücudumuzda yaygın olarak bulunan lenf bezleri, bağışıklık sisteminde önemli görevler üstlenen, vücudumuzu dış dünyaya karşı koruyan bezelerdir. Bağışıklık sisteminin önemli bir parçası olan lenf bezlerinin temel görevi, vücuda giren enfeksiyonlara karşı savaşmaktır.

LENF BEZİ NOKTALARI

İnsan vücudunda 600’e yakın lenf düğümü bulunur. Dolayısıyla vücutta geniş bir dağılım gösterirler:

• Kafanın arkası

• Kulağın ön ve arkası

• Boynun ön ve arkası

• Çenenin altında

• Köprücük kemiğinin üst kısmında

• Koltuk altlarında

• Dirseklerin çevresinde

• Kasıklarda

• Diz çevresinde

Aynı zamanda, göğüsün ortasında ve karın içinde de daha derin yerleşimli olarak lenf düğümleri bulunur.

LENF BEZİ NEDEN ŞİŞER?

Genellikle şişmiş lenf bezleri, bölgesel bir enfeksiyon sonucu oluşurlar. Bunun nedeni ise, lenf bezleri içindeki savaşçı hücre (lenfosit/antikor) sayısının artmasıdır.

1 cm çapına kadar olan lenf bezleri normal kabul edilebilir ancak daha büyükler mutlaka yakından takip edilmelidir. Baş ve boyunda herhangi bir yerde vücuda zarar verme potansiyeli olan bir olay (enfeksiyon, travma vb.) varsa bu bezeler irileşir.

AŞI SONRASI LENF ŞİŞMESİ

Uzmanlara göre, aşıdan sonra bağışıklık sistemi aktive edildiğinden ve bir antikor ordusu oluşturduğundan koltuk altı bölgesindeki lenf düğümleri bazen şişebilir.

Uzman isimler, grip, zona ve difteri/tetanoz/boğmaca aşılarında da lenf bezlerinin görünümünü geçici olarak değiştirebileceğini belirtti.

LENF BEZİ ŞİŞME BELİRTİLERİ