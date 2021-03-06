Lenfödem hastalığını masajla tedavi etmek mümkün

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Dr. Nurhan Barutçu, 6 Mart Dünya Lenfödem Farkındalık Günü nedeniyle hastalık ve tedavisi hakkında bilgiler verdi.

Dünya genelinde 3 Mart 2016 günü oluşturulan Lenfödem Farkındalık Günü’nün amacı, lenfödem rahatsızlıktan korunma ve bu konuda insanları bilinçlendirmek. 5 yıldır dünya çapında çeşitli etkinliklerle hastalığın belirtileri ve tedavisi konulu etkinlikler düzenleniyor. Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Dr. Nurhan Barutçu hastalık hakkında bilgi verirken rahatsızlığa yakalanmamak için püf noktalara değinerek önerilerde bulundu. Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Dr. Nurhan Barutçu rahatsızlığın tedavisi hususunda da bilgi verdi.

VÜCUDUN ÇEŞİTLİ YERLERİNDE ŞİŞLİKLER OLUR

Konuyla alakalı konuşan Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Nurhan Barutçu, hastalığın nasıl oluştuğunu ve nelere dikkat edildiğinde yakalanma riskinin azaldığından bahsetti. Yakalanıldığı takdirde vücudun nerelerini etkilediğini açıklayan Barutçu, tedavi hakkında da bilgi verdi. Nurhan Barutçu; “6 Mart Dünya Lenfödem Farkındalık Günü nedeniyle bu konuya değinmek istedik. Lenf damarları vücudunuzda bulunan, sıvı dengesini ayarlayan yapılardır. Lenfödem bu damarlarda hasar olduğunda oluşan hastalıktır.

Lenfödemin en sık sebebi fil hastalığı olarak bilinen hastalıktır. Diğer en sık sebep meme kanserli hastalarda ameliyat sonrası görülen lenfödemdir. Lenfödem; memede, yüzde, gövdede, kolda, elde, bacakta veya ayakta görülebilir. Lenfödemden korunmak için cilt yaralanmalarından, aşırı sıcaktan kaçınılmalı, çok sıkı giysiler giyilmemeli ve fazla aktiviteden kaçınılmalıdır. Lenfödem oluştuğunda ise tedavisi mümkündür. Bu tedavi özel bir teknik ile yapılan masajla oluyor. Masaj elle nazik bir şekilde uygulanır. Tedavimiz bu şekilde 1 ay sürüyor ve istenilen incelme sağlandığında hastaya özel bası giysisi diktiriyoruz, hastamıza evde kendi başına yapabileceği ‘self masaj’ dediğimiz masajı öğretip egzersiz programı veriyoruz” diye konuştu.