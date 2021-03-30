Lenfoma nedir, belirtileri nelerdir? Lenf kanseri tedavi edilebilir mi?

Lenfoma, bağışıklık sisteminin lenfosit adı verilen hücrelerinde başlayan bir kanser grubuna verilen addır. Peki lenf kanseri nasıl olur, belirtileri ve tedavisi..

Lenfoma yani lenf kanserine dair bilgiler vatandaşlar tarafından araştırılıyor.

İlerleyen yaşla birlikte toplumda görülme sıklığı artan lenf kanseri, erkek ve kadınları eşit oranda etkileyen bir hastalıktır. Lenfoma, farklı belirtilerle kendini gösterebilir.

Dünya Sağlık Örgütü'nün açıkladığı son verilere göre ülkemizde her yıl yaklaşık 8.000 kişiye lenf kanseri tanısı konmaktadır. Lenfoma olarak da adlandırılan bu hastalık, erken dönemde yakalanıldığında başarıyla tedavi edilebilmektedir.

Peki lenfoma belirtileri nelerdir, nasıl tedavi edilir? İşte detaylar..

LENFOMA NEDİR?

Lenf sistemi; lenf bezleri, lenf sıvısı ve bu sıvının dolaştığı lenf damarlarından oluşur.

Dalak, kemik iliği ve timus da lenf sistemine bağlı organlardır. Lenf sistemi, vücuda giren mikroorganizmaların lenf bezlerince filtrelenmesini sağlar ve böylece bu organizmaların vücuda yayılmasının önüne geçer.

Bu mikroorganizmaların tanınmasında ve yok edilmesinde ise lenfosit adı verilen beyaz kan hücreleri grubu yer alır.

Çeşitli nedenlerden dolayı bu lenfositlerin aşırı çoğalması ve lenf sistemi organlarında kitle oluşturmasına lenf kanseri ya da lenfoma denir.

Lenf kanseri genel olarak; Hodgkin Lenfoma ve Non-Hodgkin Lenfoma (NHL) olmak üzere iki alt grupta incelenir.

LENF KANSERİ BELİRTİLERİ NELERDİR?

Lenfoma belirtisi deyince ilk akla gelen, genellikle hastanın vücudunda büyüyen bir kitleyi fark etmiş olmasıdır. Bu kitle bazı bölgelere basınç yapabilir. Lenf kanseri, kendini klinik belirti olarak daha çok “lenf bezi” denilen bezelerin patolojik olarak büyümesiyle gösterir.

Lenfoma belirtilerinden biri de hastanın bağışıklık sistemi yeterli çalışmadığı için grip benzeri bulgular gösterebilmesidir.

Lenfoma belirtileri şöyle sıralanabilir:

Bacaklarda ve bileklerde şişkinlik

Karın ağrısı ve karında şişkinlik

Gece terlemeleri ve ateş

İştah ve kilo kaybı

Titreme

Normal olmayan kaşıntı

Bitkinlik

Acı veya normalde olmayan fiziksel his

Normal olmayan yorgunluk/enerjide azalma

Kronik öksürük

Nefes darlığı

Bademciklerin şişmesi

Baş ağrısı

LENF KANSERİ TEDAVİSİ

Lenfomada tedavi kararını etkileyen faktörler arasında; lenfomanın tipi, hastalığın evresi, büyüme ve yayılma hızı, hastanın yaşı, hastanın diğer sağlık problemleri sayılabiliyor.

Yavaş ilerleyen ve belirtisi olmayan kimi çeşit lenfomlarda hasta, hastalığın ilerlemesi, belirtilerin ortaya çıkması ve tedavi gerekliliğinin doğması açısından düzenli aralıklarla kontrol ediliyor.

Belirtileri olan yavaş seyirli lenfomalarda; kemoterapi, biyolojik tedaviler (monoklonal antikorlar) ve radyoterapi kullanılabiliyor.

Hızlı seyirli lenfoma tedavisinde genellikle kemoterapi ve biyolojik (monoklonal antikorlar) tedaviler tercih ediliyor. Gerektiği durumda radyoterapi tedaviye eklenebiliyor.

Hastalık tedaviye dirençli olduğunda ya da tedaviden sonra hastalık tekrarının (nüks) geliştiği durumlarda kullanılan tedavi şekilleri ise; kemoterapi, biyolojik tedaviler, radyoterapi, yüksek doz tedavi ve kök hücre veya kemik iliği nakilleri.

Lenfoma tedavisi tamamlandıktan sonra, hastalar nüks olasılığı açısından, ilk 2 yıl daha sık olmak kaydı ile 5 yıla kadar yakın takipte tutuluyorlar.

Sigara, alkol gibi zararlı alışkanlıklardan uzaklaşarak düzenli egzersiz ve sağlıkli besinler tüketmek gibi yaşam tarzı değişiklikleri, lenfomalardan korunma noktasında tavsiye ediliyor.