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    Libido hırsızı 6 gıda

    Cinsel isteğinizin azalmasında tükettiğiniz gıdaların ciddi bir etkisi bulunuyor. İşte libidonuzun düşmesine neden olan 6 yiyecek.
    • Haber Merkezi
    • 08.09.2021 - 17:47
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    Libido hırsızı 6 gıda

    Cinsel hayatınızın yolunda gitmesini istiyorsanız, bazı gıdalardan uzak durmanız gerekebilir.

    Stres, uyku, iş hayatı ve benzeri sorunlar libidonuz üzerinde söz sahibi olsa da, yiyecek alışkanlıklarınız da gizli düşmanlar arasında. Yani sağlıklı ve aktif bir cinselliğin gıdalarda.

    İsteksiz hissetmenize neden olacak yiyecekleri sizler için sıraladık. İşte libidoyu düşüren 6 besin...

    Libido hırsızı 6 gıda #1

    PEYNİR

    Kahvaltı sofralarının vazgeçilmezi olan peynir, işlenmiş ve olgunlaştırılmış halde tüketildiğinde hormanlar üzerinde etkili olurak libidonuzun düşmesine neden oluyor.

    Libido hırsızı 6 gıda #2

    SOYA

    Soyadaki fitoöstrojenler kadınlarda ve erkeklerde hormonal dengesizliğe neden olur. Cinsel performansı düşürür.

    Libido hırsızı 6 gıda #3

    MEŞRUBATLAR

    Asitli ve asitsiz meşrubatlarda bulunan yapay tatlandırıcılar,  vücudunuzdaki serotonin salınımını azaltan aspartam içeriyor. Serotonin, yalnızca mutlu olmayı sağlamıyor, aynı zamanda cinsel dürtüleri ve libidoyu da artıran bir hormon. Bu nedenle cinsel isteksizliğiniz sebebi tükettiğiniz içeceklerle de doğru orantılı.

    Libido hırsızı 6 gıda #4

    NANE

    Mentol içeren nane, ferahlatıcı özelliğiyle dikkat çekse de testosteron hormonunun azalmasına sebep oluyor.

    Libido hırsızı 6 gıda #5

    FAST FOOD

    Yüksek trans yağ içeren kızartılmış fast food seçenekleri, tam bir libido düşmanı olarak tanımlanıyor. Yedikten sonra hormanlarınızı alt üst eden öğünler, cinsel isteksizliğin temel sebeplerinden biri olabilir.

    Libido hırsızı 6 gıda #6

    İŞLENMİŞ ETLER

    Sosis, salam, sucuk ve pastırma gibi işlenmiş etler sağlık açısından da zararlı olduğu gibi sperm kalitesini etkilemesinin yanı sıra cinsel isteksizlik de yaratabiliyor.

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