Kulağa garip gelse de yedikleriniz cinsel iştahınızı etkiler. Sağlıklı yaşam tarzı ve dengeli bir diyet ile libidoyu iyileştirebilmek mümkündür. İşte libidoyu iyileştiren 5 doğal afrodizyak gıda.

Libido, cinsel dürtüdür. Günden güne değişebilir, mevsimlerden ve diyetten etkilenebilir. Dalgalanmalar normaldir ve hormonal, psikolojik ve sinirsel faktörlerden etkilenebileceğinden hem erkekleri hem de kadınları etkiler.

Sağlıklı yaşam tarzı ve dengeli bir diyet, doğrudan cinselliği ve libidoyu etkiler. Genel olarak, sebzeler açısından zengin, şeker oranı düşük ve yağsız proteinler açısından yüksek, yağ oranı düşük bir diyet izlenmelidir.

Diğer sağlıklı besinlerin yanı sıra direkt libidoyu etkileyen besinler de vardır.

AFRODİZYAK GIDALAR

Yemek ve cinsel dürtü arasındaki ilişki yüzyıllardır iyi bilinmektedir, bu nedenle afrodizyak gıdaların listesi çok geniştir. İşte yaygın olarak tüketilen, libidoyu iyileştiren 5 doğal afrodizyak gıda:

Meyveler

En iyi bilinen afrodizyak besinler, çinko ve C vitamini açısından zengin olan, sinir sistemini uyaran ve cinsel isteği artıran çileklerdir. Karpuzdaki B5 vitamini stresi yönetmeye yardımcı olur ve libidoyu iyileştirir. Nar, kadınlarda ve erkeklerde testosteron seviyelerini önemli ölçüde artırır ve ayrıca libidoyu da artırır. İncir, cinsel performansın artmasına ve arzunun artmasına katkıda bulunur. Ayrıca vücuda çok fazla enerji sağlayan B6 vitamini açısından da zengindirler.

Kuru Yemişler

Kuru yemişlerin yüksek besin kalitesine sahip olduğu ve herhangi bir sağlıklı beslenmenin ideal bir bileşeni olduğu iyi bilinir, ancak çok az insan bunun afrodizyak etkileri olduğunu bilir. Çeşitli araştırmalara göre, giderek daha fazla tarifte yer alan, salatalara ve sebzeli yemeklere eklenen kuru yemişler, yüksek çinko, magnezyum ve cinsel güçlendirici olarak nitelendirilen bir amino asit olan arginin içeriği sayesinde erkeklerde cinsel isteği artırıyor.

Çikolata

Çikolatanın bir afrodizyak olduğunu söylemek yeni bir şey değil, ancak bu ürünün itibarı gerçek çünkü tüketildiğinde mutluluk hormonları salgılanıyor. Meydana gelen serotonin ve endorfin artışı libidoyu artırır. Tabii ki, sadece herhangi bir çikolata değil, kakao yüzdesi yüksek bir çikolata bunu sağlar. Kakao içeriği ne kadar yüksek olursa, libido üzerindeki etkisi o kadar büyük olur, bu yüzden etiketlere bakmalısınız. Seçeceğiniz çikolatanın kakao içeriği en az yüzde 70 olmalıdır.

Baharatlar

Safran gibi bazı baharatlar, içerdikleri krosin sayesinde cinsel iştahı arttırır. Araştırmalar, erkeklerde ereksiyonları iyileştirdiğini ve erkeklerde ve kadınlarda cinsel isteği artırdığını gösteriyor. Tatlıya düşkün olanlar için vanilyanın gücünü unutmayın; aromasının cinsel isteği arttırdığı kanıtlanmıştır.

İstiridyeler

Yüksek omega 3 ve çinko içeriği sayesinde gastronomi severlerin çok değer verdiği bu kabuklu deniz ürünleri, ereksiyonları uyarır ve kaygıya karşı etki ederek cinsel dürtüyü destekler. Ayrıca, onları yemek her iki cinsiyet için de libidoyu etkiler.

İyi uyumak, sağlıklı beslenmek, düzenli egzersiz yapmak ve tütünden uzak durmak, arzu edilen libidoyu artırmanın etkili doğal yollarıdır ve mümkün olduğunda diyetinize yukarıdaki afrodizyak gıdaları ekleyebilirsiniz.