Libidoyu tavan yaptırıyor! İşte afrodizyak etkili 11 muhteşem besin

Daha tutkulu ve romantik bir cinsel yaşam için sofralarınızda mutlaka yer açmanız gereken bazı besinler bulunuyor. Biz de sizler için libidoyu tavan yaptıran afrodizyak etkili 11 besin derledik.

Cinsel dürtü anlamına gelen libido, günden güne değişebilmekle birlikte mevsimlerden ve yapılan diyetlerden etkilenebilir.

Dalgalanmalar oldukça normal olup hormonal, psikolojik ve sinirsel faktörlerden de etkilenebildiği bilinir.

Sağlıklı yaşam tarzı ve dengeli bir diyet, doğrudan cinselliği ve libidoyu etkiler. Genel olarak, sebzeler açısından zengin, yağsız proteinler açısından yüksek, şeker ve yağ oranı düşük bir diyet uygulanması tavsiye edilir.

Sağlıklı besinlerin yanı sıra direkt libidoyu etkileyen bazı besinler vardır. Bu yiyecekelerde bulunan vitamin ve mineral gibi besin öğeleri, hormonları, beyin kimyasını, vücudun enerji ve stres düzeylerini etkiler. Bunun sonucunda da cinsel organlar ve cinsel istek, doğrudan ya da dolaylı olarak etkilenir.

Birlikte olduğunuz kişiyle birtakım sorunlar yaşıyor ve cinsel yaşamınızı daha aktif hale getirmek istiyorsanız afrodizyak etkili besinlere başvurabilirsiniz.

Cinsel yaşamı renklendiren ve tutkuyu harekete geçiren afrodizyak etkili yiyeceklerin neler olduğunu merak ediyorsanız, bu haberimiz tam size göre. İşte libidoyu artıran 11 doğal afrodizyak besin...

ACI BİBER

Yemeklere lezzet katan acı biber, cinsel hayatı da olumlu etkiliyor.

Beyindeki endorfin salınımını tetikleyen acı biber, kalp atışlarını hızlandırır ve cinsel olarak uyarılmasına neden olur.

ÇİKOLATA

Heyecan ve mutluluk hissi uyandıran çikolata, cinsel isteği artıran yiyecekler arasında ilk sıralarda bulunuyor.

Afrodizyak etkisi ile bilinen çikolata, beyinde ilişki sinyallerini destekleyen bir etki gösteriyor.

MUZ

B1, B2, C, A ve E vitaminleri, potasyum, magnezyum, demir, kalsiyum, fosfor, sodyum ve iyot bakımından oldukça zengin olan muz, kasları güçlendirici ve enerji verici özelliğe sahiptir.

İçerdiği zengin vitamin ve mineraller, özellikle de bufotenin maddesi ile libidoyu artıran önemli bir afrodizyaktır.

BADEM

Eski zamanlardan beri doğurganlılıkla bağdaştırılan badem, ayrıca kokusuyla da kadınlarda tutkuyu tetikliyor.

Yapılan araştırmalara göre; vitamin E, magnezyum ve liflerin bulunduğu bademi, kadın erkek herkes tüketmesi gerekiyor.

Kadınlar için afrodizyak etkisi yüksek olduğu bilinen bademi, günde bir avuç kadar tüketebilirsiniz. Bal ile birlikte lezzetli bir aşk yiyeceğine dönüşen badem, libido üzerinde son derece etkili.

AVOKADO

Cinsellikle ilişkilendirmek için avokadonun sadece şekline bakmak yeterli. Eski Aztek uygarlığı, avokadoya ağaçta çift halinde asılı durduğu için ''testis ağacı'' diyorlardı.

Yüksek oranda folik asit ve potasyum içeren avokado, vücuda daha fazla enerji sağlayan B9 vitamini ve testosteron üretimini artırmaya yardımcı olan B6 vitamini içerir.

BAL

Hipokrat'ın cinsel güç için reçete ettiği ''sıvı altın'', östrojen ve testosteron gibi hormon seviyelerini ve uyarılma sırasında kan akışını artırmaya yardımcı olan nitrik oksidi düzenlemeye yardımcı olan bor içerir.

Nitrik oksit, ayrıca ereksiyon ve klitoral kan hücumu oluşturmada rol oynayan kan damarlarının açılmasına yardımcı olur.

SAFRAN

Sağlığa ve cilde olan faydalarıyla gerek kozmetik gerekse yemeklerde kullanılan safran, cinsel hayatı da renklendiriyor.

Afrodizyak etkili besinler arasında en etkilisi olan safran, kısır erkeklerde sperm hareketliliğini artırmaya yardımcı olur.

İNCİR

Amino asitler bakımından zengin olan incir, cinsel dayanıklılığı ve libidoyu artırır.

En eski meyvelerden olan incir, tarihte çoğu uygarlık tarafından kadın cinsel organına benzetilirdi. İncildede adı geçen bu meyvenin yapraklarıyla Adem ve Havva mahrem yerlerini örtmüşlerdir.

Kleopatra'nın en sevdiği meyve olan incir, eski Yunanlılar tarafından da aşkın ve bereketin sembolü olarak kabul edilirdi.

SARIMSAK

Kokusu ağır olduğu için pek tercih edilmeyen sarımsak, vücuttaki kan akışını hızlandırır ve genel kardiyovasküler sağlığı artıran allisin bakımından oldukça zengindir.

KUŞKONMAZ

17. yüzyıl İngiliz bitki bilimcisi Nicholas Culpepper'ın keşfettiği gibi kuşkonmaz, erkekte ve kadında tutkuyu ve cinsel isteği artıran özelliklere sahip.

A, B6, C ve E vitamini, kalsiyum, potasyum, folik asit açısından en zengin yiyeceklerden birisi olan kuşkonmaz, bedene verdiği enerji ile tanınıyor.

SOMON

Omega 3 ve çinko bakımından zengin olan somon, kan akışını destekler. Aynı zamanda östrojen üretimi için yapı taşları sağlayan somon, libidoyu artırmaya yardımcı olur.