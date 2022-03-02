Lilial bileşenini içeren parfüm ve kozmetiklere yasak yolda

TİTCK, 1 Mart'tan itibaren AB piyasalarında bulundurulmayacağı açıklanan, özellikle parfümlerde yaygın kullanılan lilial bileşenini içeren kozmetik ürünleri Türkiye'de de yasaklayacak.

Güçlü çiçek kokusundan dolayı başta parfüm ve diğer kozmetikler ile duş jeli ve ev temizlik ürünlerinde yaygın olarak kullanılan ve "lilial" ismiyle bilinen "Butylphenyl Methylpropıonal" bileşeni, alerjen içermesi nedeniyle Avrupa Birliği (AB) Kozmetik Tüzüğü'nde yasaklı bileşenler listesine alındı.

Söz konusu bileşenin, 1 Mart itibarıyla AB piyasalarında bulundurulmayacağı açıklandı.

Bu gelişme üzerine sağlığa zararlı lilial bileşeninin Türkiye'deki kozmetik ürünlerde de bulundurulmaması için Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TİTCK), harekete geçti.

TİTCK, kozmetik sektörüne yönelik bir duyuru yayınladığı duyuruda, taslak Kozmetik Yönetmeliği'nin yayınlanacağı ve yönetmelik yürürlüğe girdiği andan itibaren Türkiye'de bu bileşeni içeren kozmetik ürünlerin piyasada bulunamayacağı bildirildi.

ÜRÜNLER NE ZAMAN PİYASADAN TOPLATILACAK?

Edinilen bilgiye göre, lilial içeren ürünlerin piyasadan toplatılmasında yeni Kozmetik Yönetmeliği'nin yürürlüğe girdiği tarih belirleyici olacak.

EK SÜRE VERİLMEMESİ PLANLANIYOR

Lilial için yönetmeliğin yürürlüğe girmesinin ardından firmalara ilave süre verilmemesi planlanıyor.

ÜRÜNLERİN ETİKETLERİ DE DEĞİŞTİRİLECEK

Ayrıca tüketicileri ve denetimleri yanıltmaması açısından bileşenin çıkarıldığı ürünlerin etiketleri de yeni düzenleme doğrultusunda değiştirilecek.