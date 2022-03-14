Limon çekirdeğinin saymakla bitmeyen mucizevi faydaları

Mucizevi bir ürün olan limonun hem kabuğu hem de çekirdeği oldukça faydalı. Bu nedenle limon çekirdeklerini ayıklayıp, çöpe atmadan önce faydalarını okumanız oldukça önemli olacaktır.

Hem mutfaklarımızda hem sofralarımız hem de yemeklerimizde baş köşeye yerleşen limon, faydalarıyla öne çıkıyor.

Her alanda insana iyi gelen, güzelleştiren ve yenileyen limon, olumsuz enerjilerin yok olmasına yardımcı oluyor.

Yaralanmalar, hastalıklar, kanama ve ateş gibi birçok soruna derman olan limonu odanıza koyarak uyursanız, olumsuz enerjilerden arınabilirsiniz.

Bu nedenle limonu yanınızdan, evinizden ve odanızdan ayırmamaya hatta sık sık kullanmaya çalışın.

Cilde ve kilo vermeye iyi gelen limon; yaz öncesi bedenin yenilenmesine katkı sağlayarak, ödem atmaya yardımcı olacak.

Boğaz ağrılarına iyi gelen ve kış hastalıklarla mücadele eden limon; çekirdeğinde de birçok faydayı barındırıyor.

Limon çekirdeğini genellikle önemsemez, sevmez ve direkt olarak çöpe atmayı tercih ederiz. Ancak limonun çekirdeği binbir faydasıyla öne çıkıyor...

Birden farklı kullanımı olan limon çekirdeğini bütün olarak yutmayın. Kurutarak kullanabilirsiniz.

Peki, Limonun çekirdeğinin faydaları nelerdir, ne işe yarar? İşte detayı...

LİMON ÇEKİRDEĞİNİN FAYDALARI

Limon çekirdeği zihinsel ve mental yorgunluğu azaltır. Gün içinde stres altında kalan vücut ve zihin bu sayede gevşer.

Gıdalardan alının zehirlenmelerin kötü etkilerinden kurtulmaya yardımcı olur. Bu durum böcek ya da bitkilerden kaynaklı zehirlenmeler için yine geçerlidir.

Sakinleştirici ve rahatlatıcı bir özelliği vardır. Gün sonunda rahat bir uyku çekmeye bu sayede büyük katkı vermiş olur.

Kanser hastalarının tedavisinde etkili rol oynamaktadır. Yan tedavi olarak kullanılabilir. Kanserin çağımızın en büyük sorunu olduğunu düşünürsek, bu etkisi bir tık daha fazla öne çıkmaktadır.

İçerisindeki nitrik asit sayesinde ciltteki gözeneklerin açılmasını sağlar ve sivilce oluşumunun önüne geçer. Limon zaten başlı başına cildin dostudur.

Düzenli kullanımda ağız kokusu oluşumunun önler. Dişlerin daha beyaz ve parlak gözükmesine neden olur.