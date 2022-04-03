Limon çekirdeklerini sakın çöpe atmayın! Beyin sağlığına iyi geliyor, idrar yolu enfeksiyonuna çare oluyor…

Evlerden hiç eksik etmediğimiz limonun suyunu ve kabuklarını kullanıp çekirdeklerini çöpe atıyorsanız bir kez daha düşünün. Çünkü limon çekirdekleri, en az suyu ve kabuğu kadar sayısız faydaya sahip.

C vitamini bakımından oldukça zengin olan limon, bildiğiniz üzere pek çok sağlık problemine iyi geliyor.

Tam bir şifa deposu olan limon, ilaç yerine doğal tedavi yöntemlerini tercih eden kişiler tarafından sıklıkla kullanılıyor.

Mutfaklarımızdan hiç eksik etmediğimiz limon; suyu, kabuğu ve çekirdeğiyle sayısız faydaya sahip besinler arasında yer alıyor.

Genellikle limonun suyu ve kabuğu, yemekleri ve tatlıları lezzetlendirmek için kullanılırken çekirdekleri çöpe atılıyor.

Ancak yapılan araştırmalar, çoğu zaman çöp olarak gördüğümüz limon çekirdeklerinin de en az limonun kendisi kadar yarar sağladığını kanıtlıyor.

Peki limon çekirdekleri ne işe yarar? İşte sizler için limon çekirdeklerinin saymakla bitmeyen faydalarını ve kullanım şeklini derledik.

LİMON ÇEKİRDEĞİNİN FAYDALARI

Limon çekirdeğinin içerisinde bulunan salisilik asit, aspirinin de ana bileşenlerinden biridir. Bu nedenle doğal ağrı kesici olarak kullanılabilir. Eğer ağrı kesicilere alternatif arıyorsanız limon çekirdeği yiyerek ağrılarınızı hafifletebilirsiniz.

Güçlü antibakteriyel özelliğe sahip olan limon çekirdeği, idrar yollarını temizleyerek idrar yolu enfeksiyonunu giderir. Geçmeyen idrar yolu enfeksiyonlarıyla da savaşabilir.

Zehirli bitki ve hayvanların vücut üzerindeki etkilerini ortadan kaldırır. Bunun için ezilmiş limon çekirdeğini, etkilenen bölgenin üzerine koyun.

Beyin gelişimi ve sağlığını olumlu etkiler.

İçerisinde bulunan yağlar sayesinde beyin fonksiyonlarının gelişimine yardımcı olur.

Zihinsel ve mental yorgunluğu azaltır.

Sakinleştirici ve rahatlatıcı bir özelliği bulunur.

Kanser tedavisinde alternatif bir yol olarak kullanılır.

Meme kanseri üzerinde olumlu etkisi vardır.

Gıda zehirlenmesinin etkilerini giderir ve zehrin vücutta kolayca atılmasını sağlar.

İçerisinde bulunan bileşenler sayesinde ciltte oluşan sivilce ve aknelerin tedavisinde etkin rol oynar.

Yeni oluşacak sivilcelerin de önüne geçer.

Düzenli tüketildiğinde ağız kokusunu önler.

Ağzın içerisinde oluşan zararlı bakterileri yok eder.

Nefesinizi ferahlattığı gibi dişlerin daha beyaz ve parlak gözükmesine yardımcı olur.

LİMON ÇEKİRDEĞİ NASIL KULLANILIR

Yanlışlıkla limon çekirdeği yutmanın bir zararı bulunmamaktadır. Ancak sindirilmesi oldukça güç olabilmektedir. Bu nedenle limon çekirdeğini, toz haline getirip bal gibi tatlı gıdalarla karıştırıp tüketin.

Limon çekirdeğini cildiniz için kullanmak istiyorsanız, öğüterek toz haline getirin ve krem gibi uygulamayın.