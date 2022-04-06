Limon ile aspirini karıştırın, bakın nelere iyi geliyor! İşte mucizevi faydaları

Ağrıları dindirmek için kullanılan aspirin ile C vitamini bakımından zengin olan limon bir araya geldiğinde cilt için harika bir karışım ortaya çıkıyor. İşte limon ile aspirin karışımının faydaları.

Temiz, parlak ve canlı bir cilde sahip olmayı kim istemez ki… Birçoğumuz, pürüzsüz bir cilde kavuşmanın hayalini kuruyor ve bunun için yüksek miktarlarda para harcıyoruz.

Ancak genellikle istediğimiz gibi bir sonuca ulaşamıyor, üstelik daha kötü problemlerle karşılaşabiliyoruz.

Bazı kişiler ise sivilce, akne ve siyah nokta gibi cilt problemlerinden kurtulmak için son çare olarak birbirinden ağır ilaçlara başvuruyor.

Peki size tüm bu sorunların üstesinden gelebilen oldukça etkili ve doğal bir güzellik sırrının olduğunu söylesek? Bunun için ihtiyacınız olan şeyler ise sadece aspirin ve limon.

Cilt bakımı konusundaki etkisi kanıtlanan aspirin, mucizevi etkilere sahip olan limon ile birleştiğinde cilt için harika bir karışım ortaya çıkıyor.

Aspirin, cilde peeling yapan bazı bileşikler içerirken, içerisinde bolca C vitamini bulunan limon, güneş hasarını en aza indirgiyor.

Tabi bu karışımı denemeden önce mutlaka bir uzmana danışmanız ya da bir alerji testi yapmanız gerektiğini belirtelim. Aksi takdirde olumsuz sonuçlarla karşılaşmanız mümkün.

İşte sizler için en güzel cilt yenileyici ve onarıcı aspirin limon karışımının yararları ve tarifini derledik.

Aspirin limon karışımının faydaları

Eski dönemlerde bazı ağaçların kabuklarından çıkarılan tozlar, ağrıları hafifletmek amacıyla kullanılıyordu. Bu tozun içerdiği etken madde ile aspirinin içinde bulunan etken maddenin aynı olduğu biliniyor.

Salisilik asit denilen bu madde, ciltteki fazla yağı gideriyor ve ölü hücrelerin atılmasını sağlayarak cildi yeniliyor. Ayrıca ciltteki kızarıklığı gideriyor, bazı cilt hastalıklarının belirtilerini hafifletiyor ve cildi bakterilerden temizliyor.

Anti-enflamatuar özelliğiyle ciltte şişkinliği azaltmaya ve cildi iyileştirmeye yardımcı oluyor, sivilce ve lekelerin tedavisinde de kullanılabiliyor.

Antibakteriyel özelliğe sahip olan limon suyunda da cilde iyi geldiği bilinen ve cilt lekelerini yok eden bir etken madde bulunuyor.

Bu anlamda aspirin ve limon ikilisi ile yapılacak maske; cildinizde oluşan sivilce, akne, siyah nokta ve leke gibi problemlere iyi geliyor. Ayrıca bu karışım, kırışıklıklarınızı azaltarak genç bir görünüm kazanmanızı da sağlıyor.

Aspirin limon maskesi tarifi

Malzemeler:

6 adet aspirin

1 adet limon

Bal

Zeytinyağı (Kuru ciltli olanlar için)

Karbonat

Yapılışı: