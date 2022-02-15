Limon ile zeytinyağını karıştırıp içmenin inanılmaz sonuçları

Sindirimi düzenleyen ve zayıflamaya yardımcı olan zeytinyağı, lekelere ve birçok hastalığa iyi gelen limon ile karışırsa ne olur? Bu iki mucizevi ürün, faydalarını karışımda ortaya çıkarıyor.

Doğanın bize sunduğu en büyük mucizelerden birisi olan zeytinyağı, vücut için tam bir şifacı görevi görüyor.

Hem cilt hem de saçlar için faydalı olan zeytinyağı; karaciğeri temizler, sindirimi kolaylaştırır ve metabolizmayı hızlandırır.

Sindirim sistemini düzenlemeye yardımcı olan zeytinyağı, özellikle kabızlık sorunu ile başı dertte olanların büyük kurtarıcısı.

Kabızlık sorunu yaşayanlar, bir yemek kaşığı zeytinyağını içerse bu sorunu dakikalar içerisinde halledebilir. Ancak zeytinyağının doğal olması gerekiyor.

Ayrıca zeytinyağı içerisinde kalsiyum barındırır ve kalsiyum kemeklerin gelişimi için oldukça önemlidir.

Tüm bunların yanında ise cildi korur ve yaşlanmayı geciktirir. Cildi güzelleştirir ve pürüzsüz bir hale gelmesine olanak sağlar. Cildin kimyasal ürünlerden korunması ile ilgili güçlü bir etki sunar.

Zeytinyağının tüm bu faydaları limonla birleşirse ne olur? İki güçlü ve vücut için etkili olan ürünün karışımı, sağlık konusunda inanılmaz etkiler ortaya çıkarıyor.

Bu nedenle zeytinyağı ve limon karışımının faydalarını bilmek ayrıca günde bir kez tüketmek gerekiyor.

ZEYTİNYAĞI VE LİMON KARIŞIMININ FAYDALARI

Zeytinyağındaki vitamin ve minerallerle limonun içindeki C vitamininin birleşimi daha sağlıklı bir vücut ve cilt için değerli ve önemli diyebiliriz.

Zeytinyağı ve limon karışımı karaciğeri rahatlatırken, gözaltı torbalarından ise kurtaracak. Karaciğer ve derideki toksinleri atmaya yardımcı olacak.

Safra kesesi ve böbrek taşı gibi sorunlarla mücadele edenler, zeytinyağı ile limon kürü sayesinde bu dertlerinden kurtuluyor. Bu karışım bu sorunları ortadan kaldırıp, böbreklerin sağlıklı olmasına katkı sağlıyor.

Zeytinyağı ve limon karışımı "Alzheimer" hastalığından ve ruhsal çöküntüden korunmanıza destek verir. Çünkü depresyon riskini azlatırken, hafızayı ise güçlendirdiği ortaya çıkmıştır.

Kötü kolesterolün dengelenmesini sağlayan bu karışım, tabii ki kalp ve damar hastalıklarına iyi geliyor ve kalbi koruyor. Ayrıca bu kür vücudun dolaşım sisteminin onarılması konusunda da büyük bir nimet...

İnsülin direncini dengeleyen limon ve zeytinyağı karışımı, kilo problemlerini çözer. Yeme düzeninizi dengeler, ödem atmaya ve şişkinliğe iyi gelir.

Bu karışımı cildinize sürerseniz, cildiniz neme doyar ve kırışıklıklar azalır. Daha genç görünmek için bu karışıma bolca ihtiyacınız var.

Kuruyan ve çatlayan dudaklara zeytinyağı ile limon karışımı sürüldüğünde, dudaklardaki kuruma ve çatlamaların önüne geçilir.

ZEYTİNYAĞI VE LİMON KARIŞIMININ HAZIRLANIŞI

MALZEMELER

Yarıya bölünmüş limon

1 yemek kaşığı zeytinyağı

1 yemek kaşığı zeytinyağına birkaç damla limon suyu sıkıp, günün herhangi bir saatinde günde sadece 1 kaşık tüketmeniz yeterlidir.