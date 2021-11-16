Limon sayesinde güzellik merkezine gitmeden parlak bir cilde kavuşun

Limon ve limon suyunun faydaları saymakla bitmezken, cildin parlak bir görünümüne kavuşmasına neden oluyor. Limonla yapılan bazı maskeler, lekeleri ve sivilceleri yok ediyor.

Limonun faydaları saymakla bitmezken, her sabah içilen limonlu su ise cilt için bulunmaz bir nimet...

Siyah noktaları yok eden, cildi aydınlatan ve nemlendirici görevi gören limonun kullanım alanı oldukça fazla.

Limonu doğru şekilde ve doğru zamanlarda kullanmak önemli olurken, bazı ürünlerle maskeleri destekleyebilirsiniz.

Ancak bazı hassas ciltler bu uygulamaları kaldırmayabilir ve cildin tahriş olmasına neden olabilir.

Bu sorunu yaşadığınız andan itibaren limonla yaptığınız uygulamayı durdurup, bir uzmana başvurmanız gereklidir.

Peki, Limonun cilde faydaları nelerdir, ne işe yarar? Limon siyah noktalara iyi gelir mi? Limon cildi nemlendirir mi? İşte detaylar...

LİMONUN CİLDE FAYDALARI

SİVİLCELERİ KURUTUN

Ciltteki sivilceleri kurutmak için, pamuğun üzerine birkaç damla limon sıkıp sivilcenin üzerinde gezdirin.

Hafif ve dairesel hareketlerle limonun sivilceye temas etmesini sağlayın. Ardından 20 dakika boyunca limonlu pamuğu sivilcenin üzerinde bırakın.

20 dakika sonra cildinizi yıkayın ve birkaç gün boyunca bu uygulamayı tekrarlayın.

Limon suyu sivilceleri kurutmaya ve bir süre sonra yok olmasına neden olacaktır.

PARLAK BİR CİLDE KAVUŞUN

2 tatlı kaşığı bal

1 tatlı kaşığı limon suyu

Bal ve limon ikilsini karıştırın ve bu karışımı cilde uygulayın.

Bu karışım cildinizde 15 dakika kalsın.

15 dakika sonra cildinizi ılık suyla yıkayın. Haftada 1 defa uygulayın.

LEKELERİN AZALMASINA YARDIMCI OLUR

1 çay kaşığı karbonat

1 çay kaşığı zeytinyağı

Birkaç damla limon suyu

Karbonat, zeyntinyağı ve birkaç damla limonu karıştırın.

Ardından bu karışımı cildinize sürün ve 15 dakika bekletin.

15 dakikadan fazla cildinizde kalmamasına özen gösterin.

Bu tarifi haftada bir kez uygulayabilirsiniz ancak göz çevrenize gelmemesine dikkat edin.

SİYAH NOKTALARA İYİ GELİR

Limonu tonik olarak kullanarak cildinizdeki siyah noktaları yok edebilirsiniz.

Uyumadan önce pamuğa birkaç damla limon damlatın ve tonik olarak cildinize sürün.

Bu uygulamam dışında da yarım limon suyunu bal ile karıştırıp, siyah noktaların yoğun olduğu bölgeye uygulayın. 5 dakika bekleyin ardından soğuk suyla yıkayın.

NEMLENDİRİCİ GÖREVİ GÖRÜR

Daha yumuşak bir cilt özellikle bu kış aylarında herkesin hayali.

Daha yumuşak bir cilde kavuşmak için yine limonun mucizelerinden faydalanabilirsiniz.

Bir parça limonu yatmadan önce cildin kuru bölgelerine sürün ve sabah kalktığınızda yıkayın.

Bu uygulama cildin taze ve nemli gözükmesine yardımcı olacaktır.