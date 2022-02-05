Limon suyuna sarımsak eklemenin inanılmaz faydaları

Faydaları saymakla bitmeyen limon ve limon suyuna yine faydaları saymakla bitmeyen sarımsağı eklersek ne olur? Bu iki mucizevi besin bir araya geldiğinde, faydaları iki katına çıkıyor.

Limon ve sarımsağın faydalarını bilmeyen yoktur ancak bu ikisini bir araya getirdiğinizde tam bir şifa deposu hazırlamış oluyorsunuz.

Bu iki besinin bir araya geldiğinde hangi faydaları vereceğinden önce, tek tek limon ve sarımsağın faydalarını ele alalım.

Limonun faydalarının başında cilde verdiği parlaklık ve cildi lekelerden arındırması geliyor aynı zamanda da kırışıklıklara karşı bulunmaz bir nimet.

Üstelik limon suyu zengin bir C vitamini kaynağı olarak, uzun süreli solunum bozuklukları ile başa çıkmaya yardımcı oluyor. Kış aylarında ve aç karnına ılık bir limon suyu mutlaka içilmeli.

Bunların dışında ateşi dindiren limon, yaralara ve kesiklere iyi gelir. Ayrıca küçük kanamaları durdurma konusunda büyük katkı sağlıyor.

Sarımsak ise zengin vitamin ve mineral içeriği ile saçların güçlenmesine, daha parlak ve canlı bir görünüme sahip olmasına katkı sağlıyor.

Sarımsakta bulunan kalsiyum, sülfür, E vitamini, selenyum, B grubu vitaminleri ve C vitamini kepek sorunlarının ise önüne geçiyor.

Bağırsak problemleri ile baş eden sarımsak, antibiyotik görevi görürken aynı zamanda da grip gibi hastalıklara iyi geliyor.

Bu iki besinin faydaları liste halinde uzayıp giderken, ikisi bir araya gelirse ne olur?

Limon suyuna sarımsak eklemenin faydaları bire bir olan faydalarından daha fazla...

LİMON SUYUNA SARIMSAK EKLEMENİN FAYDALARI

Kalp ve damar sağlığına iyi gelir. Kalp hastalıkları riskini en aza indirir.

Mide ülserinin daha hızlı iyileşmesini sağlar. Mide rahatsızlığı yaşayanların sorunlarını ortadan kaldırır.

Vücudunuzu gençleştirir ve vücudun şeker oranını dengelemeye yardım eder.

Alerjik reaksiyonların tedavisinde etkili rol oynar. Ancak sarımsak ya da limona alerjisi olanlar dikkat etmeli.

Vücuttaki şişkinliği gidererek, dokularda ödem oluşmasını önler.

İdrar söktürücü etkisi ödem atmaya yardımcı olduğu için zayıflamaya katlı sağlar.

Felç ve inme riskini azaltır aynı zamanda da böbrek taşına iyi gelir. Böbrek sağlığını korur.

Limon ve sarımsak kürünü için malzemeler;

40 diş soyulmuş sarımsak

2 litre taze sıkılmış limon suyu (Hiç su eklenmemiş)

Koyu renkli cam kavanoz

YAPILIŞI

2 litre olacak şekilde limonların suyunu sıkın ve üzerine ekstra su eklemeyin.

Ardından bu suyu bir kavanoza doldurun. 2 litre limon suyunun yaklaşık 8 su bardağı civarında olmasına dikkat edin.

40 diş sarımsağı soyduktan sonra havanda ezin ve sarımsakları kavanozdaki limon suyunun üzerine ekleyin.

Bu kavanozun ağzını kapatarak hiç ışık almayan bir odada 25 gün kadar saklayın.

25 gün boyunca her gün olacak şekilde bu kavanozu bir kez çalkalayın.