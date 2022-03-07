Limon suyunun iyi geldiği 15 rahatsızlık

C vitamini incisi limon, bin bir derde deva sayılabiliyor. Limon suyunun hangi hastalıklara iyi geldiğini sizler için sıraladık.

Doğada en çok C vitamini içeren meyve olan limon turunçgiller familyasından bir narenciye türü şifalı bir meyvedir.

Kabuğundan suyuna doğanın bir mucizesi olan limon, düzenli tüketildiğinde hastalıkları doğal yoldan önleme gücüne sahiptir.

Yazın serinlemek için kışın gripten kaçmak için tükettiğimiz limonun C vitamini deposu olmasının dışında ciddi hastalıklarla mücadele etmede de oldukça etkili.

Her gün düzenli olarak içilen ılık limon suyu veya limonlu suyun faydaları, göz kamaştıracak cinsten.

Orta boy bir adet limonun içeriği şöyle sıralanıyor:

Karbonhidrat (g) 8.73

Protein (g) 0.44

Yağ (g) 0.36

Lif (g) 1.41

Kolesterol (mg) 0

Sodyum (mg) 3

Potasyum (mg) 157

Kalsiyum (mg) 34

Vitamin A (iu) 3

Vitamin C (mg) 44.1

Demir 0.11

Limon tüketmenin hangi hastalıklara iyi geldiği de sık sık araştırılıyor. İşte her derde deva limon suyunun şifalı olduğu 15 rahatsızlık.

KALP HASTALIKLARI

İçerdiği C vitamini sayesinde dokulara esneklik sağlayan kolajen üretimini uyararak damar sertleşmesinin önüne geçer.

Sahip olduğu antioksidanlar sayesinde damarlarda biriken, tıkanıklığa yol açan serbest radikalleri uzaklaştırarak kalp krizi ve felç riskini azaltır.

SKORBÜT

İskorbüt, bir zamanlar yolculukları onları uzun süre meyve ve sebzelere erişemeyen denizciler ve askerler arasında yaygındı.

Genellikle C vitamini eksikliğinden kaynaklanan bu hastalık, günümüzde de görülüyor. Limon ise skorbüt hastalığının önlenmesinde oldukça etkili bir seçenek.

BÖBREK TAŞI

Böbrek taşının yüzde 80'ini kalsiyum okzalat ve fosfat kristallerinin birleşmesi ile meydana gelir. Bu kristallerin oluşumunu engelleyen en etkili besin limondur. Limon içerdiği sitrat maddesi sayesinde oluşmuş bu kristalleri parçalar aynı zamanda yeni oluşumu da engeller.

KANSIZLIK

Kansızlık ya da anemi, vücutta organ ve dokulara yeterli düzeyde oksijen taşımak için gerekli miktarda sağlıklı kırmızı kan hücresi bulunmadığı zaman ortaya çıkan bir durumdur.

Yeterli C vitamini dozu bağışıklık sistemini güçlendirir ve aynı zamanda demirin emiliminde yardımcı olur. C vitamini ihtiyacını karşılamak için limon, özellikle pekmez ile karıştırılarak tüketilebilir.

TANSİYON

Tansiyon yükseldiği zaman limonlu su içmek en sık tercih edilen yöntemlerden biridir. Öncelikle doktora danışmanız ve kendi reçetenizi uygulamanız ilk kuraldır. Daha sonra ise 1 bardak suya yarım limon sıkmak, tansiyonu dengelemenize yardımcı olabilir.

ROMATİZMA

Limonlu su ürik asidi eritmeye yardımcı olur. Böylece düzenli tüketildiğinde romatizma gibi hastalıklarının önlenmesine ve tedavi edilmesine yardımcı olur.

KOLESTROL

Limon kabuğunda bulunan polifenol flavonoidler, LDL kolesterolü (kötü kolesterol) düşürür. Ancak bunun yanında günlük su tüketimi, egzersiz ve beslenme düzeninizi de korumalısınız.

KABIZLIK

Ilık limonlu su bağırsak hareketlerini düzenlemede oldukça etkilidir. Güne 1 bardak ılık limonlu suyla başlamak, kabızlığa iyi gelecektir.

SOLUNUM YOLU HASTALIKLARI

Astım ve enfeksiyon gibi solunum problemleri yaşıyorsanız limon suyunu tüketmek sizin için oldukça sağlıklıdır. Limon suyu anti bakteriyel özelliklere sahiptir ve göğüs enfeksiyonlarından kurtulmanızda, öksürüklerinizi kesmede etkilidir.

OBEZİTE

Limon suyu veya limonlu su tüketmek iştahı kontrol etmeye yardımcı olurken, günlük sıvı tüketiminin artışına katkıda bulunarak zayıflamaya destek olabilmektedir. Limonun ve limon suyunun içerdiği C vitamini ve biyoaktif bileşenler obeziteye bağlı artan infalamasyonun baskılanmasında da rol almaktadır.

KARACİĞER YAĞLANMASI

Limonlu suyu içmek karaciğerde bulunan sindirim enzimlerini harekete geçirmede yardımcı olur.

Glutatyon toksinleri etkisiz hale getirdiği için limon da karaciğeri onarır. Bu yüzden bir bardak suya yarım limon sıkarak birkaç hafta boyunca sabahları içmek karaciğer yağlanmasına da iyi gelir.

CİLT SAĞLIĞI

Doğal bir antiseptik olan limon suyu, güneş yanıklarının izini azaltmada rol oynar. Limonlu su içmek cilde parlaklık verir. Egzamaya karşı doğal bir ilaç olan limon suyu akne, sivilce oluşumunu engeller.

KEMİK ERİMESİ

Limon alkalize olmasının yanı sıra, içerdiği C vitamini, kalsiyum, magnezyum ve potasyum sayesinde kemik erimesi için temel gıdalardan biridir. Potasyum, metabolik asitleri nötralize ederek kemik sağlığını destekler, böylece vücudun kalsiyum depolarını korur.

DOĞAL AĞRI KESİCİ

Limon suyu dehidratasyondan kaynaklanan baş ağrısını hafifletebilir. Limon suyu baş ağrısı ile savaşmanın yanı sıra aynı zamandlia vücudun pH seviyesini dengeler ve sindirime de yardımcı olur.

KÖTÜ NEFES

Limon suyunun asitli etkisi ağızdaki bakterilerin yok olmasına yardımcı olur. Bu yüzden günde bir kere limon suyunu bir bardak su ile karıştırıp gargara yapmak ağız kokusuna etkili bir çözümdür.