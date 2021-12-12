Limondan daha fazla C vitamini içeren paprikanın 12 şaşırtıcı faydası

İçerisinde bol miktarda mineral ve vitamin barındıran paprika biberinin sağlığa faydaları saymakla bitmiyor. Biz de sizler için limondan daha fazla C vitamini içeren paprikanın faydalarını derledik.

Dünyanın her yerinde kolaylıkla yetiştirilebilen paprika biberinin ana vatanı, Macaristan olarak bilinmektedir. Bazı yazılı kaynaklara göre, Macarca ‘’kırmızı biber’’ anlamına gelen paprika biberini, Macaristan mutfağına Türkler getirmiştir.

Ülkemizde yoğun olarak Gaziantep, Çukurova ve Harran bölgesinde yetiştirilen paprika biberi, içerdiği vitamin ve mineraller sayesinde birçok sağlık sorununa iyi gelmektedir.

Acı, tatlı ve tütsülenmiş olmak üzere üç çeşidi olan paprika, hem yemeklere kattığı lezzet ve renk hem de sayısız faydası sayesinde diğer baharatlardan ayrılmaktadır.

Aromatik kırmızı toz biber olan paprika, limondan daha fazla C vitaminine sahip olduğu bilinmektedir. İşte Macar mutfağından tüm dünyaya yayılan paprika biberinin faydaları…

C VİTAMİNİ DEPOSU

Paprika, C vitamini bakımından oldukça zengindir. 1 çorba kaşığı paprika, günlük almanız gereken C vitaminin % 20'sini karşılar.

HÜCRE YENİLEYİCİ

Bol miktarda E vitamini içeren paprika biberi, kan hücrelerinin yenilenmesini sağlar. Bu özelliği sayesinde kanser hücreleri olmak üzere mikrop ve virüslere karşı daha dirençli hale gelmenizi sağlar.

AĞRI KESİCİ

Paprikanın içerisinde bulunan bileşenler, iltihaplanma oluşumunu azaltmaya yardımcı olur.

Güçlü bir ağrı kesici özelliğe sahip olan paprika, sıklıkla baş ağrısı çekenler için kurtarıcı niteliktedir. Kan dolaşımını hızlandırarak baş ağrılarınızı dindirmeye yardımcı olur.

SİNİR SİSTEMİNİ KORUR

Sinir sisteminde oluşabilecek herhangi bir hasara karşı koruma sağlar.

KOLESTEROLÜ DENGELER

Paprika, kolesterol seviyenizi düzenleyerek daha sağlıklı bir yaşama sahip olmanıza yardımcı olur.

METABOLİZMA HIZLANDIRICI

Paprikanın metabolizma hızını artıran bir etkisi vardır. Böylelikle kilo vermenize de yardımcı olur.

YARALARI İYİLEŞTİRİR

Paprika, yara tedavisinde sıkça kullanılmaktadır. İçerisinde bulunan kapsaisin maddesi, yaraların hızlı bir şekilde iyileşmesini ağlar.

SOĞUK ALGINLIĞINA İYİ GELİR

Paprika çayı, vücuttaki direnci artırır. Bu nedenle soğuk algınlıklarına karşı önlem almak için paprika çayı tüketebilirsiniz.

MUTLULUK HORMONU SALGILAR

Paprika, tıpkı çikolata gibi mutluluk hormonu adı verilen ''endorfin'' salgılamaya yardımcı olur. Böylece psikolojik açıdan mutlu hissetmenizi sağlar.

İDRAR SÖKTÜRÜCÜ

Güçlü bir antioksidan kaynağı olan paprikanın idrar söktürücü etkisi vardır. Bu nedenle paprika, idrar yolları enfeksiyonlarının hızla iyileşmesine yardımcı olur.

ROMATİZMAYA İYİ GELİR

Paprika biber, vücuttaki kasların gevşeyip rahatlamasına yardımcı olur. Her ne kadar yaşlı hastalığı olarak bilinse de her yaşta karşılaşılabilecek olan romatizma hastalıklarına iyi gelir.

TOKSİN ATAR

Paprikanın dolaşım sistemini hızlandırıcı etkisi vardır. Bu etki ile vücudunuzdaki terleme oranı artar. Terleme ile birlikte zararlı toksinlerden kurtulmanız mümkün.