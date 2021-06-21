Limonlu kahve: Gerçekten süper güçleri olan bir içecek mi?

İki harika besini karıştırmanın sonucu daha da iyi bir şey olmalı değil mi? Birçok farklı sağlık yararı olduğuna inanılan limonlu kahveye bilimsel açıdan göz atmaya ne dersiniz?

Kahve, dünyadaki en popüler içeceklerden biridir. Yılda 10 milyar kilo kahve tüketiliyor ve dünya nüfusuna oranla yıllık kişi başına tüketim tam 1,3 kilo.

Kahve tüketiminin faydaları birçok farklı bilimsel çalışmada gösterilmiştir. Birçok araştırmaya göre ılımlı kahve tüketimi, daha az ölüm oranı ile ilişkilidir. Limon ise antibakteriyel ve antifungaldir ve bazı kanser türlerine karşı koruma sağlayabilir. Öte yandan limon en çok tüketilen besinlerden bir diğeridir.

Limonun ayrıca onlarca sağlık yararı vardır. Diğer birçok faydalı bitki bileşiği ile birlikte önemli bir C vitamini ve mineral kaynağıdır, bu yüzden tıbbi özellikleri için yüzyıllardır kullanılmaktadır. Çalışmalar limonun, enfeksiyonlara karşı koruma ve güçlü antioksidanlarla kansere karşı potansiyel koruyucular olduğunu gösteriyor. Ayrıca limonun yüksek C vitamini içeriği bağışıklık sistemini güçlendirmeye de yardımcı olur.

KAHVENİN FAYDALARI

Kahve, dünyada en çok tüketilen içeceklerden biridir. İngiliz Kahve Derneği'nin verilerine göre günde yaklaşık 2 milyar bardak tüketilir.

Zamanla tüketimi iyi ve kötü bir üne kavuşmuştur. Bu nedenle araştırmalar, onu ilgi odaklarından biri haline getirmiştir. Hafıza, konsantrasyon ve yorgunluk gibi bazı yönleri geliştirebilen uyarıcı bir gıda olduğu bilinmektedir.

Kahve alımı, farklı sağlık parametreleriyle ilişkili olarak araştırılmıştır. Ancak mevcut çalışmaların önemli bir bölümü gözleme dayalıdır, bu nedenle sonuçlar farklı insanlarda değişebilir.

Kahve ve karaciğer hastalığı (siroz, karaciğer yağlanması veya karaciğer fibrozu) arasındaki pozitif ilişkiler en tutarlı olanlardandır. Ayrıca karaciğer kanseri geliştirme riskini daha düşük gibi görünmektedir.

Aynı şekilde, araştırmalar, kahve tüketen kişilerde, tüketmeyenlere kıyasla herhangi bir nedenden ölüm riskinde bir azalma olduğunu ve daha düşük kardiyovasküler hastalık ve tip 2 diyabet gibi metabolik problem riski olduğunu vurgulamaktadır.

Maksimum tüketim günde 2-3 bardaktır. Daha yüksek bir alım, besin emilimlerinin engellenmesi gibi çeşitli sorunlara neden olabilir.

Görünüşe göre, içeceğin sürekli kullanımı ile zararlı etki belirtileri yoktur. Hamilelik sırasında ve kemik kırılması riski daha yüksek olan kadınlarda tüketilmemesi önerilir.

LİMONUN FAYDALARI

Narenciye meyveleri dünya çapında yetiştirilmektedir ve özellikle limonun en fazla tüketimi olan meyvelerden biri olduğu bilinmektedir. Vitamin ve diğer fitokimyasal içeriğiyle limon, zaman içinde tedavi amaçlı kullanılan bir ürüne dönüşmüştür.

En belirgin besin maddesi C vitaminidir. Vücutta kemik gelişimini desteklemek, yara iyileşmesini sağlamak ve diş etlerini sağlıklı tutmak gibi temel işlevleri yerine getirir. Ayrıca metabolik düzeyde B vitaminlerinin aktivasyonunu, kolesterolün safra asitlerine dönüşmesini ve triptofanın serotonine dönüşmesini sağlar. Bu önemli mikro besin, flavonoidler, karotenler, alkaloidler ve uçucu yağlar gibi diğer elementlerle sinerji içinde hareket eder.

Antioksidanlar, serbest radikallere karşı koymayı sağlar. Serbest radikallerin vücuttaki varlığı yaşlanma, iltihaplanma ve kalp hastalığında kritik bir rol oynar. Artan narenciye tüketimi, kardiyovasküler sorunlardan kaynaklanan sorunları önleyebilir. C vitamini ayrıca bağışıklık sistemini korur, alerjik reaksiyonların şiddetini azaltır ve soğuk algınlığı gibi temel enfeksiyonlarla savaşmaya yardımcı olur.

LİMONLU KAHVENİN ETKİLERİ

Peki, limon ile kahve birleştirilirse gerçekten yararlı olabilir mi? Verilere birlikte göz atalım.

İkisinin ayrı ayrı olumlu etkilerinin ötesinde, limonlu kahve içmekle ilgili bazı iddialar var. Bilimsel olarak hiçbir gıdanın "mucize besin" olarak iş görmeyeceğini hatırlatmakta fayda var.

İşte limonlu kahvenin faydaları hakkında popüler inanışlar:

Vücut Yağını Azaltma

Kafein kilo kaybı için etkili olabilir. Özellikle kafein, kahverengi yağı (metabolik olarak aktif) uyarır ve kilo kaybını destekleyen karbonhidrat ve yağların metabolizmasını hızlandırır. Bazı araştırmalar, akfeinin metabolizma hızını artırarak daha fazla kalori yakımını sağladığını göstermektedir.

Limonun etkisi ile kilo verme arasında bir ilişki bulunamamıştır. Bu nedenle limonlu kahve bir 'yağ yakıcı' değildir. Kilo vermek için enerji harcamanızı artırmanız ve alınandan daha fazla kalori yakmanız gerekir.

Dolayısıyla bilim bu konuda net görünüyor ve şu anda bu karışımın yağ yakma etkisi olduğunu kanıtlanamıyor. Ancak ne olursa olsun, kahve açlık krizlerini azaltmaya yardımcı olur.

Baş Ağrısı Kontrolü

Bu karışımla ilgili ikinci popüler iddia da baş ağrısını geçirmektir. Ancak bu iddia da bilimsel verilerle desteklenmemektedir. Hatta bazı durumlarda baş ağrısını tetikleyebilir.

Baş ağrısı o kadar yaygındır ki Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), dünya nüfusun yarısının geçen yıl en az bir baş ağrısı atağı geçirdiğini düşünmektedir. Bu nedenle, baş ağrılarını hafifletmek için birçok ev çaresi vardır. Bazıları kafeinin vazokonstrüktif etkisinin başa kan akışını azalttığını ve ağrıyı azalttığını iddia etmektedir. Ancak aşırı tüketim, çok fazla ağrı kesici alarak tetiklenen duruma benzer bir duruma yol açabilir, bu nedenle baş ağrısı iyileşmek yerine daha da kötüleşir.

Bazı araştırmacılar ise narenciyenin baş ağrılarını tetikleyebileceğini savunuyor. Bu nedenle limonlu kahve içmek baş ağrısını hafifletmek için bir seçenek değildir ve faydaları olsaydı, kahvenin etkisinden dolayı olurdu. Bazı ilaçlarla kafein birleştirerek ilaçların etkileri yükseltilebilir ancak, limonun bu konuda hiçbir yararı yoktur.

Daha Sağlıklı Bir Cilt

Yüksek miktarda meyve ve sebze tüketimi cilt sağlığını iyileştirmek için olumludur. Bu nedenle günde 3 parça meyve tüketiminin sağlanmasına yönelik genel öneri her zaman olumludur. Ayrıca limon veya diğer turunçgiller ise C vitamini katkısı ile kolajen sentezini uyarır. Bu protein dermisin elastikiyetini ve gücünü artırır.

Ancak kahve ile birleştiğinde farklı etkileri olup olmadığı konusunda bir araştırma yoktur.

İshalden Kurtulma

Bu, bu içecekle ilgili popüler inanışların sonuncusu ve şu ana kadar elde edilen verilerle desteklenmiyor gibi görünüyor. Tam tersine, çünkü kafein kolon hareketlerini arttırır ve tuvalete gitme isteğini hızlandırır.

Diüretik etkisi artan bağırsak hareketleriyle oluşan sıvı kaybını daha da kötüleştirebileceğinden, kahve tüketimi bir ishal olayında iyi bir fikir değildir.

Ayrıca limonlu su ishali kontrol altına almak için kullanılmıştır, ancak bunu destekleyecek bilimsel bir kanıt yoktur. Bu nedenle limonlu kahve ishali azaltmak için iyi bir fikir değildir.

Kahveyi limonla karıştırmak faydalarını artırır mı?

Kahve ve limonun sağlıklı beslenme ve sağlıklı yaşam tarzı alışkanlıkları çerçevesinde tüketilmesinin sağlığa olumlu etkileri vardır. Ancak şimdilik, karışım için aynı şey söylenemez.

Bu, her zamanki kahvenizi limon suyuyla içmenin kötü bir seçenek olduğu anlamına mı geliyor? Hayır. Bu, örneğin sabah için iyi bir içecek seçimi olabilir, ancak sihirli bir etki beklenmemelidir. Limon sayesinde kahve tazelik kazanır ve acı tadı yumuşar.

Birçok insan sabahları sıcak limonlu su veya kahve içme eğilimindedir. Her ikisinin toplamı daha olumlu etkilere sahip görünmese de, ikisi de ayrı ayrı faydalı olabilir. Her durumda, baş ağrılarını iyileştirdiği veya vücut yağını azaltmaya yardımcı olduğu kanıtlanmamıştır. Ne de ishal durumunda tercih edilen bir içecek değildir.

Her birinin veya karışımın orta dozda alınması güvenli görünmektedir. Ancak, daha fazla miktarın her zaman daha fazla fayda ile eş anlamlı olmadığını unutmayın. Aşırı tüketimin zararlı etkileri olabilir.

Unutmayın; beslenme bilimi, süper güçlere inanmaz.