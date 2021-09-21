Limonlu salatalık suyunun 10 inanılmaz faydası

İçerdiği birçok farklı besin maddesiyle böbrek taşlarını önlemekten kan şekerini düşürmeye kadar birçok farklı sağlık faydası bulunan salatalık ile harika tarifler hazırlayabilirsiniz.

Sağlıklı ve canlandırıcı ve yapması oldukça kolay olan limonlu salatalık suyu, giderek daha popüler hale geliyor.

Şekerli içecek içme alışkanlığını kırmak ve sağlıklı bir alternatifle değiştirmek isteyenler için özellikle lezzetli ve besleyici limonlu salatalık suyu harika bir içecek olarak ön plana çıkıyor.

Salatalığın sağlığa birçok faydası vardır. Bu faydalardan bazıları, susuz kalmayı önleme, iltihaplanmayı önleme, tansiyonu düşürme ve cilt sağlığını iyileştirmedir.

SALATALIĞIN 10 FAYDASI

Limonlu salatalık suyunu yapması kolaydır ve popüler şekerli ve gazlı içecekler için harika bir alternatiftir. Salatalık suyu, su alımınızı arttırmanın ve sağlık durumunuzu iyileştirmenin ucuz, hızlı ve lezzetli bir yoludur.

İşte salatalığın 10 faydası:

1. Vitamin ve Mineral Sağlar

Salatalık suyu sadece gün boyunca susuz kalmamanın iyi bir yolu değil, aynı zamanda diyetinize daha fazla vitamin ve mikro besin eklemenin harika bir yoludur.

Salatalık, kabakgiller familyasından bir bitkidir. İçeriğinin çoğu sudur (yüzde 97'ye kadar). Salatalık harika bir besindir, çünkü düşük kalorili ve çok sayıda mikro besin içerir. Kalorisi, karbonhidratı, sodyumu, yağı ve kolesterolü doğal olarak düşük olan salatalık, 100 gram başına sadece 16 kalori içerir.

100 gramlık bir salatalık günlük potasyum ihtiyacının yaklaşık yüzde 4'ünü, günlük diyet lifi ihtiyacının yüzde 3'ünü, günlük magnezyum ihtiyacının yüzde 4'ünü ve günlük C vitamini ihtiyacının yüzde 4'ünü karşılayacaktır.

Bunların haricinde salatalık size K vitamini, manganez ve A vitamini sağlayacaktır.

2. Harika Bir Antioksidan Kaynağıdır

Salatalık iyi bir bitkisel besin kaynağıdır. Bitkisel besin bileşenleri hastalıkları önleyici özelliklere sahip maddelerdir. Salatalıklar antioksidanlar açısından zengindir.

Antioksidanlar bizi güneşten gelen UV ışınları, çevre kirliliği, gıdalarda bulunan bazı kimyasallar (özellikle renklendiriciler ve koruyucular) gibi oksidanların zararlarından korur.

Vücudumuz antioksidanları üretme yeteneğine sahip değildir, bu nedenle antioksidanlar besinlerden alınmalıdır. Araştırmalar, antioksidanların serbest radikallerin (hücrelerde meydana gelen biyolojik reaksiyonlar) neden olduğu hasarı tersine çevirebileceğini veya durdurabileceğini göstermiştir.

3. Kalp, Akciğer ve Otoimmün Hastalık Riskini Azaltır

Araştırmalara göre, salatalıkta bulunan cucurbitacinlerin (salatalıkta bulunan kimyasal bileşikler) aterosklerozu (damar sertliği) önleyebilir.

100 gramlık bir salatalık 193 mg potasyum ve 17 mg magnezyum sağlar. Beslenme uzmanları, yetişkinlerde günde 4.700 mg potasyum ve günde 310 ila 410 mg magnezyum alımını önermektedir. Potasyum hem kalp atışında hem de kasları hareket ettiren uyaranlarda ve böbreklerde önemli bir rol oynar.

4. Tansiyonu Düzenler

Salatalıkta bulunan potasyum, kalbimizin sağlığını desteklediği gibi kan basıncının düzenlenmesine de yardımcı olur.

Potasyum, hücresel işlevleri düzenleyen pozitif yüklü bir iyon gibi davrandığından sodyum ile dengelenmesi için çok önemlidir.

5. Kan Şekerini Düşürür ve Kontrol Eder

Araştırmalara göre, tip 2 diyabet hastaları salatalık yiyerek kan şekerini düşürebilir. Bu, büyük ölçüde, salatalıkların lif bakımından yüksek olmasından kaynaklanmaktadır. Lif, kan şekeri seviyelerini düşürmenin anahtarıdır.

Ek olarak, lif, vücuda onları metabolize etmesi için daha fazla zaman vererek şeker seviyelerini daha da düşürebilen karbonhidrat ve şekerin sindirimini yavaşlatmaya yardımcı olur.

6. Sindirim Sistemini İyileştirir

Bildiğiniz gibi salatalık mükemmel bir lif kaynağıdır. Lif suyu çeker ve bu nedenle sindirim sürecini yavaşlatır. Bu çok iyi bir şeydir çünkü bağırsak hareketlerinizi sağlıklı hale getirir.

Lif, dışkı ağırlığını ve boyutunu artırır ve ayrıca onları yumuşatır. Bu faydalıdır, çünkü hacimli bir dışkının bağırsaktan geçmesi daha kolay olduğundan kabızlığı azaltır.

7. Kilo Vermeye Yardımcı Olur

Salatalık şüphesiz gezegendeki en besleyici ve düşük kalorili yiyeceklerden biridir. Ayrıca yüksek su hacmi susuz kalmamanıza yardımcı olurken, taze tadı iştahınızı kontrol etmenize yardımcı olacaktır.

Su ve lif açısından zengin bir besin olması, kilo vermek istiyorsanız diyetinize eklemek için mükemmel bir adaydır. Lif bakımından zengin besinler, sindirilmek için diğer besinlere göre daha fazla enerji gerektirdiğinden yağ yakmak için faydalıdır.

Ayrıca, kalorisi çok düşük ve aynı zamanda çok hacimli olan salatalık, tok kalmanıza ve aşırı yemekten kaçınmanıza yardımcı olabilir.

8. Böbrek Taşlarını Önler

Düzenli salatalık tüketimi, vücutta bulunan daha düşük ürik asit seviyeleri ile ilişkilendirilmiştir. Ürik asit, kanda çözünen ve idrar yoluyla atılan bir kimyasaldır. Kandaki yüksek ürik asit seviyeleri, diğer sorunların yanı sıra böbrek taşlarına neden olabilir.

Yakın tarihli bir araştırmaya göre, salatalık böbreklerin ürik asidi kandan uzaklaştırmasına yardımcı olur. Bu, salatalık tüketmenin vücutta bulunan toksinlerden kurtulmanın yanı sıra küçük böbrek taşlarını eritmeye de yardımcı olabileceğini gösterir.

9. Anemiden Korur

Araştırmalara göre, anemi çeken insanlar için folik asit takviyeleri (halk arasında B9 vitamini olarak bilinir) önerilmektedir.

Folik asit, kırmızı kan hücrelerinin üretimi için gereklidir. Düşük folik asit seviyeleri, belirli anemi türlerine veya düşük kırmızı kan hücresine neden olabilir.

Düşük kırmızı kan hücresi sayısı, hücrelere oksijen tedarikini önemli ölçüde azaltır ve önceden var olan sağlık sorunlarını daha da kötüleştirebilir.

Ayrıca anemi yorgunluk, halsizlik, sık göğüs ağrıları ve baş dönmesine neden olabilir. 100 gram salatalık 7 mg B9 vitamini içerir.

10. Cildi Nemlendirir ve İyileştirir

Salatalık, cildi korumanın, kırışıklıkları önlemenin ve cildin elastikiyetini ve tonunu iyileştirmenin anahtarı olan iyi hidrasyonu desteklemek için yeterli su içerir.

Ek olarak, salatalık, hücre zarlarını nemli tutmaya ve hücre hasarına karşı dirençli tutmaya yardımcı olduğu için cilt bakımı için önemli olan A vitamini içerir. A vitamini olası enfeksiyonları engeller ve ayrıca kanser hücrelerinde DNA üretimini engelleyerek vücudu bazı kanserlere karşı korur.

Salatalıktaki A vitamininin çoğu kabuğunda bulunur, bu nedenle A vitamininden tam olarak yararlanmak için kabuğu da yenmelidir.

LİMONLU SALATALIK SUYU NASIL HAZIRLANIR?

Limonlu salatalık suyunun hazırlanması gerçekten çok kolaydır. Sadece salatalığı ve limonu kesmeniz yeterli. Sadece 5 dakikalık hazırlık ve buzdolabında bir saatlik bekletme yeterlidir.

Malzemeler

- 1 salatalık

- 1 limon

- 8 su bardağı su

Tarif

- Limonu ve salatalığı ince ince dilimleyin. Sonra onları bir sürahiye koyun.

- Salatalık ve limonu tahta bir kaşıkla hafifçe ezerek suyunu bırakmasını sağlayın.

- 8 su bardağı soğuk su ekleyin ve servis yapmadan önce en az 1 saat buzdolabında bekletin.

İpucu: Ekstra lezzet vermek için, biraz nane yaprağı ve biraz bal ekleyebilirsiniz, enfes olacak ve ekstra tazelik ve tatlılık katacaktır.

Lmonlu salatalık suyu ile iyi gidecek başka bir kombinasyon ise servis yapmadan önce çilek, ahududu ve yaban mersini ve tercihe göre biraz buz eklemektir.