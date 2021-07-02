Limonlu yeşil çayın 10 güçlü etkisi

Yüksek oranda antioksidan içeren ve kronik iltihabı önleyen limon ve yeşil çayın birleşimi, çeşitli hastalıklara karşı koruyucu harika bir içecek olarak öne çıkıyor.

Çay içmek, tüm dünyada giderek daha fazla popüler hale gelirken, ülkemiz, çay üretimi ve tüketiminde oldukça üst sıralarda yer alıyor.

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO), dünyada artan çay tüketimine dikkat çekerek, siyah çay üretiminin 2027 yılına kadar yılda yüzde 2,2 ve yeşil çayın ise yılda yüzde 7,4 artacağını kaydetti. FAO'ya göre 2027'de 3,3 milyon ton yeşil çay üretimine ulaşılacak.

Trendler ne olursa olsun, yeşil çayın faydaları bilimsel olarak onaylanmıştır ve faydalı besinlerle yüklü başka bir gıda olan limon da eklenirse, sonuç obezite veya diyabet gibi metabolik bozuklukların veya kanserin güçlü önleyicisi olan bir içecektir.

İşte limonlu yeşil çay içmenin 10 güçlü etkisi.

ANTİOKSİDAN DEPOSU

Çay, epigallocatechin gallate (EGCG), kersetin, klorojenik asit (kahvede de bulunur) ve teogalin gibi antioksidanlar içerir. Limonlar C vitamini, ferulik asit ve hesperidin açısından zengindir.

Antioksidanlar genel sağlık açısından son derece önemlidir ve kronik hastalıklara karşı koruma sağlarken aynı zamanda vücuttaki iltihabı azaltır.





KİLO VERMEYE YARDIMCI OLUR

Yeşil çayın en çok bilinen özelliklerinden biri yağ yakıcı olmasıdır. Düzenli yeşil çay tüketiminin vücut yağ azalmasında etkili olduğu çeşitli araştırmalarda gösterilmiştir. Ayrıca yeşil çay tüketiminin özellikle göbek çevresindeki yağ yakımına yardımcı olduğu bilinmektedir.

Limonlara gelince, araştırmalar hayvanlarda narenciye flavonoidlerinin, yağ hücrelerinin boyutunu azalttığını ve metabolizma hızını artırdığını bulmuştur.

TİP 2 DİYABETE KARŞI KORUR

Yeşil çay kan şekeri kontrolünü iyileştirir. Araştırmalar, düzenli olarak yeşil çay içmenin iltihabı azalttığını ve vücudun insülini verimli kullanma yeteneğini geliştirdiğini ve buna karşı direnci azalttığını doğruluyor.

Bu bulgulara rağmen, bilim adamları bu tür sonuçların dikkatle yorumlanması gerektiği ve bunları doğrulamak için daha fazla araştırmaya ihtiyaç olduğu konusunda uyarıyor.

KALP DOSTUDUR

Yeşil çay ve limon karışımı kalbin harika bir yardımcısıdır. Mısır'da yürütülen uluslararası bir araştırma, narenciye flavonoidlerinin iltihabı azalttığını, damar işlevini iyileştirdiğini ve kolesterol seviyelerini normal sınırlar içinde tuttuğunu ortaya koydu.

Bir Japon araştırması, günlük olarak limon tüketen kişilerin, özellikle düzenli olarak yürürlerse düşük tansiyon değerlerine sahip oldukları sonucuna varmıştır. Buna paralel olarak, düzenli olarak yeşil çay tüketen kişilerin, yeşil çay içmeyenlere göre kalp hastalığı, kalp krizi ve felç riskinin daha düşük olduğunu ve kan basıncını düşürdüğünü gösteren araştırmalar da bulunmaktadır.

BEYİN SAĞLIĞINI KORUR

Yeşil çay içmenin bunama, beyin fonksiyonlarında bozulma ve Alzheimer hastalığı riskini düşürdüğü çeşitli araştırmalarda gösterilmiştir. Benzer bir etki, inflamasyonu azaltma ve beyinde Alzheimer hastalığına neden olan amiloid plak birikimini önleme özelliği olduğu bilinen, turunçgillerin bileşikleri için laboratuvar araştırmalarında bulunmuştur.

BAĞIŞIKLIĞI GÜÇLENDİRİR

Limonlar, güçlü antioksidan özelliklere sahip suda çözünür bir mikro besin olan mükemmel bir C vitamini kaynağıdır. C vitamini, iltihap önleyici ve bağışıklık uyarıcı özelliklere sahiptir.

C vitamininin solunum yolu enfeksiyonlarını ve tüm vücudu etkileyen hastalıkları önlemeye yardımcı olduğu çokça söylenmektedir ve bu faydalar ayrıca yeşil çay bileşiklerinde ve özellikle bağışıklık fonksiyonunu iyileştirmenin yanı sıra otoimmün bozukluklara karşı koruma sağlayabilen EGCG'de de bulunmuştur.

ENERJİ VERİR

Yeşil çay, kendimizi harekete geçirmek için kullandığımız merkezi sinir sisteminin uyarıcısı olan doğal bir kafein kaynağıdır. Yorgunlukla mücadeleye ek olarak, kafein uyanıklığı, fiziksel ve zihinsel işleyişi iyileştirebilir. Ancak yeşil çay, kahve veya enerji içeceklerinden daha az kafein içerir, bu nedenle yüksek dozda kafeinin etkilerine duyarlı kişiler için bir alternatif olabilir.

BÖBREK TAŞI OLUŞUMUNU ENGELLER

Büyük bir araştırma, yeşil çay içmenin özellikle erkeklerde böbrek taşı geliştirme riskini düşürdüğünü göstermektedir. Limondaki sitrik asit de idrar hacmini artırarak ve kalsiyum oksalata bağlanarak aynı anlamda yardımcı olur. Bu, böbrek taşı oluşumuna yol açan kristallerin birikmesini önler.

Günlük limon ve yeşil çay tüketimi, böbrek taşı tedavisinde de çeşitli uzmanlarca önerilmektedir.

FARKLI KANSER TÜRLERİNE KARŞI KORUR

Çeşitli araştırmalar, limonlardan elde edilen bazı bileşiklerin kanser hücrelerinin büyümesini ve yayılmasını önlemeye yardımcı olabileceğini ve bu kötü huylu hücrelerin ölümünü sağlayabileceğini düşündürmektedir. Öte yandan bazı çalışmalar, daha fazla narenciye yemenin daha düşük akciğer, mide, yemek borusu ve meme kanseri riski ile ilişkili olabileceğine dikkat çekiyor.

Yeşil çay da ayrıca mesane, meme, kolorektal ve prostat kanseri riskinin azalmasıyla ilişkilidir.

VÜCUDUN SUSUZ KALMASINI ÖNLER

Yeterli su alımı (hidrasyon) sağlıklı cilt , kilo yönetimi, beyin fonksiyonu, sindirim sağlığı ve böbrek fonksiyonu için gereklidir. Yeterince sıvı içmek böbrek taşı oluşumunu, kabızlığı ve hatta baş ağrılarını önler. Bu yüzden limonlu yeşil çay içmenin çok faydalı olduğuna şüphe yok.

Peki, kaç bardak içilmeli? Günde 1 ila 3 arası, iyi bir sıvı alımı ve açıklanan sağlık yararlarını almanızı sağlar.