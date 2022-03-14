Mikropların kökünü kurutuyor: Limon, bal ve zencefil karışımı

Hastalıklardan korunmak için sıklıkla tercih edilen baharatlardan olan zencefil, bal ve limon ile karıştırıldığında iki katı kadar fayda sağlıyor. İşte limon, bal ve zencefil karışımının faydaları..

Soğuk havaların içimizi tir tir titrediği, güneşin yüzünü göstermek bilmediği şu günlerde, pek çok kişi ya hastalıklarla mücadele ediyor ya da hastalıktan korunmanın yollarını arıyor.

Bazı kişiler, gribal enfeksiyon ve soğuk algınlığı gibi hastalıklardan kurtulmak veya korunmak için ilaçlara yönelirken bazıları ise bitkisel yöntemlere başvuruyor.

Hastalıktan koruyan baharat denilince ise ilk akla gelen zencefil oluyor. En sık tercih edilen baharatlardan biri olan zencefilin insan sağlığına faydaları saymakla bitmiyor.

Zencefilin bal ve limon ile karıştırılıp tüketilmesi ise etkilerini iki katına çıkarmaya yardımcı oluyor. Zencefil, bal ve limon karışımı, kapalı ortamlarda bulunan mikroplara karşı bağışıklığı güçlendiriyor.

Peki zencefil, bal ve limon karışımının faydaları nelerdir, hangi hastalıklara iyi gelir? İşte sizler için bu soruların cevaplarını derledik.

ZENCEFİL, BAL VE LİMON KARIŞIMININ FAYDALARI

Zencefil, kış aylarında bal ve limon ile karıştırılarak tüketilebilir. İşte faydaları:

Şişkinlik ve kabızlık problemlerini gidermeye yardımcı olur.

Soğuk algınlığı, gribal enfeksiyon, nezle ve sinüzit gibi sorunlara iyi gelir.

Sindirimi dengeler.

Hem bal hem de zencefil mide sorunlarına iyi gelir.

Kan şekerini dengelemeye yardımcı olur.

Mide bulantısına karşı çok iyi gelir.

İnatçı öksürük ve boğaz ağrılarına karşı etkilidir.

Vücudun enerji kazanmasını sağlar.

Ses kısıklığına iyi gelir.

Bağışıklığı güçlendirir.

Anne sütünü artırır.

Regl dönemindeki sancıları azaltır.

Balgamı söker.

Kan dolaşımını hızlandıran etkisi sayesinde cinsel açından da çok yararlıdır.

Sakinleştirici etkisiyle daha iyi uyku uyunmasına yardımcı olur.

Kalp ve damar sağlığının korunmasına destek olur.

Metabolizmayı hızlandırır ve zayıflamaya destek olur.

ZENCEFİL, BAL VE LİMON KARIŞIMININ YAPILIŞI

Malzemeler:

Süzme hakiki bal

1 adet taze zencefil

1 adet limon

1 adet küçük cam kavanoz

Yapılışı:

Öncelikle 1 adet taze zencefilin kabuğunu soyun ve ince ince keserek kavanoza atın.

Daha sonra limonu da ince ince dilimleyip kavanoza ilave edin.

Son olarak zencefil ve limonun üzerini örtecek kadar bal ekleyin ve tahta kaşıkla karıştırın.

Kavanozun ağzını sıkıca kapatıp buzdolabına koyun ve en az 6 saat bekletin. Vaktiniz varsa tam kıvamını alması için 2 gün bekletin.

Karışım sulanacak ve şurup haline dönüşecektir.

Zencefil bal limon karışımını sıcak su ile de tüketmek mümkündür ama su çok sıcak olmamalıdır.

Zencefil bal limon şurubunu buzdolabında 2-3 ay kadar muhafaza edebilirsiniz.

Tüketimi:

Zencefil bal limon karışımını her gün sabah akşam tok karnına bir yemek kaşığı olacak şekilde tüketebilirsiniz. Çocuklara ise tatlı kaşığıyla vermeye özen gösterin. Etkilerini 2 gün içinde görmeye başlayacaksınız.

NOT: Günlük zencefil tüketiminde aşırıya kaçılmaması gerekir. Taze zencefilin gün içerisinde en fazla 1.2 - 1.5 gram aralığında tüketilmesi önerilir.

Ayrıca hamilelik ve loğusalık döneminde olan, ilaç kullanan veya alerjik bünyeye sahip olan kişilerin bu karışımı tüketmeden önce bir uzmana danışması tavsiye edilir.