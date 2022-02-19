Limonu cilde uygulamanın 5 adımlık mucizesi

Hazımsızlığı önleyen, kanamalara, yara ve lekelere iyi gelen limon, cilt için oldukça önemli. Cildin parlamasına katkı sağlayan limon, yapılan maskeler sayesinde de cildi yeniliyor.

Mutfaklarımızdan eksik etmediğimiz, yemeklerin tadını yükselten limon, sağlık ve cilt için çok önemli. Limonla yapılan karışımlar, vücut sağlığını korumaya yardımcı oluyor.

Başlı başına bir şifa kaynağı olan limon, gece rahat uyumaya ve sabaha daha dinç kalkmaya yardımcı oluyor.

Sirke ile karıştırıldığında tam bir nazar savar olan ve bereketi artıran limon, yaralara iyi geliyor, ateşi düşürüyor.

Diş bakımı sağlayan ve dişlerin parlamasına katkı veren limon sayesinde, daha güzel gülüşlere kavuşmak ise hayal olmaktan çıkıyor.

Ayrıca limon ve suyu zengin bir C vitamini kaynağı olarak, uzun süreli solunum bozuklukları ile başa çıkma konusunda yardımcı olur.

Stresi önlemeye yardımcı olan limon, ödem attırıyor ve zayıflama konusunda çaba harcayanlara destek oluyor.

Limonun faydalarını tek tek ele aldığımız bu liste uzayıp giderken, cilt için etkileri ise tam bir mucize...

Peki, Limonun cilde faydaları nelerdir, ne işe yarar? Limon siyah noktalara iyi gelir mi? Limon cildi nemlendirir mi? İşte detaylar...

LİMONUN CİLDE FAYDALARI

ELVEDA SİVİLCELER!

Limon cildinizde sizi rahatsız eden sivilcelerden kurtulmanıza yardımcı olacak. Bunun için tek yapmanız gereken; pamuğun üzerine birkaç damla limon sıkıp sivilcenin üzerinde gezdirin.

Hafif ve dairesel hareketlerle limonun sivilceye temas etmesini sağlayın ardından 20 dakika boyunca limonlu pamuğu sivilcenin üzerinde bırakın.

20 dakika sonra cildinizi yıkayın ve birkaç gün boyunca bu uygulamayı tekrarlayın. Bu uygulama sayesinde daha temiz ve sivilce izlerinden arınmış bir cilde sahip olacak ve büyük paralar harcamayacaksınız.

PARLAK CİLDİN SIRRI

MALZEMELER

2 tatlı kaşığı bal

1 tatlı kaşığı limon suyu

Bal ve limon ikilisini karıştırın ve bu karışımı cilde uygulayın. Bu karışım cildinizde 15 dakika kalsın.

15 dakika sonra cildinizi ılık suyla yıkayın ve bu sihirli karışımı haftada 1defa uygulayın.

Bu uygulama sayesinde parlak ve yenilenmiş bir cilde kavuşacaksınız. Yaz ayları gelmeden cildinizi onarmak oldukça akıllı bir fikir...

LEKELERLE VEDALAŞIN...

MALZEMELER

1 çay kaşığı karbonat

1 çay kaşığı zeytinyağı

Birkaç damla limon suyu

Karbonat, zeyntinyağı ve birkaç damla limonu karıştırın ardından bu karışımı cildinize sürün ve tam 15 dakika bekletin.

15 dakika sonra cildinizi güzelce, ılık su ile yıkayın. Bir peçete yardımı ile kurulayın. Ardından nemlendirici ya da gül suyu suyun. Haftada bir kez bu uygulamayı yapabilirsiniz.

SİYAH NOKTA KABUSUNUZ BİTSİN

Uyumadan önce pamuğa birkaç damla limon damlatın ve tonik olarak cildinize sürün. Bu uygulamam dışında da yarım limon suyunu bal ile karıştırıp, siyah noktaların yoğun olduğu bölgeye uygulayın.

5 dakika bekleyin ardından soğuk suyla yıkayın. Bu iki basit uygulama sayesinde kabusunuz olan siyah noktalarınızdan kurtularak, barışabilirsiniz.

NEMLENDİRİCİ GÖREVİ GÖRÜR

Bir parça limonu yatmadan önce cildin kuru bölgelerine sürün ve sabah kalktığınızda yıkayın.

Bu uygulama cildin taze ve nemli gözükmesine yardımcı olacaktır. Ancak bu uygulamadan sonra mutlaka nemlendirici sürün. Cildinizin kurumaması için dengeyi ayarlayın.

LİMONUN BESİN DEĞERLERİ

100 gram limonun besin değerleri aşağıdaki gibidir: