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    Limonu saça sürmenin mucizevi etkileri

    Limonun faydaları saymakla bitmezken, saçları için ise bulunmaz bir nimet olduğu ortaya çıktı. Tıpkı cilt gibi saçları parlatmaya yardımcı olan limon, kaybedilen canlılığı ise geri kazandırıyor.
    • Haber Merkezi
    • 24.03.2022 - 18:22
    • Güncelleme : 24.03.2022 - 18:24
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    Limonu saça sürmenin mucizevi etkileri

    Mutfakların, sofraların ve masaların vazgeçilmezi olan limon, insanın sağlığı için bulunmaz bir nimet... Faydaları saymakla bitmeyen limon, her yemeğe ayrı bir tat veriyor.

    Çayın yanında servis edilen ve salataların süsü olan limon, cildi parlatmaya aynı zamanda da yenilemeye yardımcı oluyor.

    Oda veya evde bulunan olumsuz enerjilerden kurtulmaya yardımcı olan limon, nazara karşı iyi geliyor.

    Kişiyi rahatlatan ve kış hastalıklarına iyi gelen limon; kanama, yanık ve leke gibi birçok sorunla kolayca baş ediyor.

    Ödem atmaya yardım eden ve kilo vermek isteyenlerin diyet listesinde başı çeken limon, saçlara oldukça iyi geliyor.

    Binbir faydası bulunan limonu saçlarınız için kullanmaya başlamadan önce faydalarına hakim olmanız oldukça önemli..

    Limonu saçlarınıza nasıl uygulayacağınıza ilişkin paylaşacağımız detaylar, yeniden güçlenmiş saçlara kavuşmanızı hayal olmaktan çıkaracak.

    LİMONUN SAÇA FAYDALARI

    Tam bir kepek düşmanı olan limon; saçlardan ısrarcı kepekleri kurtarıyor. Böylece saçlarınızı özgürce açma imkanınız olacak.

    Bol miktarda C vitamini, kalsiyum, magnezyum, potasyum, bakır, folik asit ve lif içeren limon, saçları güçlendiriyor. Bu durum ise dökülmelerle vedalaşmanız anlamına geliyor.

    Saç derisini temizleyen limon, daha taze bir görüntü veriyor. Bu sayede saçta oluşan tüm pisliği temizlemeye yardımcı oluyor.

    Limonu saça sürmenin mucizevi etkileri #1

    İçerisinde bulunan sitrik asit sayesinde saçların rengini doğal yoldan açmanız konusunda büyük katkılar sağlayacak.

    Yağlı olanlara saçlara iyi gelen limon, bu dertten kısa süre içerisinde kurtulmanızı sağlayacak. Limon saçları besler ve yağlanmanın önüne geçer.

    Saçta oluşan yanma ve kaşıntı hissini yok eder. Ancak fazla baskı ile değil dairesel hareketlerle uygulamaya çalışın.

    Limonu su ile seyrelterek kullanın. Saç derinize doğrudan uygulamayın. Haftada 1 ya da 2 kez uygulayabilirsiniz.

    LİMONUN BESİN DEĞERİ

    100 gram limonun besin değerleri aşağıdaki gibidir:

    • Su: 88.98 g
    • Enerji: 29 kcal
    • Protein: 1.1 g
    • Toplam yağ: 0.3 g
    • Karbonhidrat: 9.32 g
    • Lif: 2.8 g
    • Toplam şeker: 2.5 g
    • Kalsiyum: 26 mg
    • Demir: 0.6 mg
    • Magnezyum: 8 mg
    • Fosfor: 16 mg
    • Potasyum: 138 mg
    • Sodyum: 2 mg
    • Çinko: 0,06 mg
    • C vitamini, toplam askorbik asit: 53 mg
    • Tiamin: 0.04 mg
    • Riboflavin: 0.02 mg
    • Niasin: 0.1 mg
    • B-6 Vitamini: 0.08 mg
    • Folat, DFE: 11 µg
    • B-12 Vitamini: 0 µg
    • A Vitamini, RAE: 1 µg
    • A Vitamini, İÜ: 22 İÜ
    • E Vitamini (alfa-tokoferol): 0.15 mg
    • D Vitamini (D2 + D3): 0 µg
    • D vitamini: 0 IU
    • K Vitamini (filokinon): 0 µg
    • Yağ asitleri, toplam doymuş: 0.04 g
    • Yağ asitleri, toplam tekli doymamış: 0.01 g
    • Yağ asitleri, toplam çoklu doymamış: 0.09 g
    • Yağ asitleri, toplam trans: 0 g
    • Kolesterol: 0 mg
    • Kafein: 0 mg

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