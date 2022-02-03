Limonu topuklarınıza sürün bakın neler oluyor! İşte mucizevi faydası

İkiye böldüğünüz limona deniz tuzu döktükten sonra topuklarınıza masaj yaparsanız neler olur hiç duydunuz mu? Özellikle bu soğuk havalarda oldukça işinize yarayacak bir bilgiye geldik.

Hiç ayaklarınızın altına limon sürmeyi denediniz mi? Eğer denemediyseniz, bu haberimizi okuduktan sonra bir şans vermek isteyeceğinizden eminiz.

Temizlikten tutun da yemeklere kadar oldukça farklı amaçlarla kullanılan limonun bazı sağlık problemlerine de iyi gelidği bilinen bir gerçek.

Çoğu zaman doğal bir ilaç olarak tüketilen limon, en önemli besinlerden biri olarak kabul ediliyor.

C vitamini deposu olan limonun en büyük faydası ise grip sırasında topuk ve ayak altına sürülerek kullanıldığında ortaya çıkıyor.

Peki ayak altına limon sürmenin faydaları nelerdir? İşte sizler için topuklara limon sürmenin faydalarını derledik.

AYAK ALTINA LİMON SÜRMENİN FAYDALARI

Güçlü bir bağışıklık sistemi, kişilerin çeşitli hastalıklara yakalanmasına engel olur. Peki bağışıklık sisteminizi ayağınıza limon sürerek güçlendireceğinizi biliyor muydunuz?

Topuk ve ayakların emiş gücü yüksek olduğu için ayak ve topuklarımıza sürdüğümüz maddeler hızlı bir şekilde bedenimize yayılır.

Limonu ayak altına sürmek, gribal enfeksiyon, soğuk algınlığı ve öksürük başta olmak üzere birçok sağlık problemine iyi gelir.

Uygulanışı:

Ortadan ikiye böldüğünüz limonun üzerine bir miktar kaya tuzu veya deniz tuzu dökün. Daha sonra tuzlanmış limonu, topuk kısmından başlayarak ayağınızın her yerine dairesel hareketlerle sürün.

Bu yöntemi, masaj şeklinde yaklaşık 10 dakika uygularsanız grip enfeksiyonunu hızlıca atmış olacaksınız.

LİMON GRİBE İYİ GELİR Mİ?

Bolca C vitamini içeren limon, özellikle kış hastalıkları karşısında bünyeyi ve bağışıklık sistemini güçlendirmek için tüketilmesi ideal bir ağaç meyvesidir. Akciğerleri ve boğazları yumuşatma etkisine sahip olan limon, öksürüğe de iyi gelir.

Gribe karşı da oldukça etkili olan limonun, hem grip olmadan önce hem de grip olduktan sonra mutlaka tüketilmesi önerilir. Eğer gripseniz limonu, sıcak su ve bal ile veya bitkisel çaylar ile birlikte tüketebilirseniz.