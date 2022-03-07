Limonu tuza bulayıp yattığınız odaya koyarsanız...

Limon ve limon suyunun faydaları saymakla bitmiyor. Peki, Limonu tuza bularsak be olur? Tuzlu limon ruhsal anlamda kişiye iyi gelirken, rahat bir gece geçirmesine ise yardımcı oluyor.

Mutfakların, sofraların ve yemeklerin hatta çay sohbetlerinin vazgeçilmezi olan limon, faydaları ile öne çıkıyor.

Ateşi azaltan, diş bakımı sağlayan limon; hayatımızın her alanında kullanmamız gereken bir C vitamini deposu.

Küçük kanamaları durduran ve iyi bir temizleyici olan limonu evimizin her köşesinde değerlendirmemiz gerekiyor.

Özellikle tuza buladığımız limonu, evimizin bir yerine hatta mümkünse yattığımız odaya koymamız çok önemli.

Tek başına birçok faydası olan limon ve limon suyu; tuzla birleştiğinde bu faydalarını iki katına çıkarıyor.

Ruhsal olarak dengelemeye yardımcı olan tuzlu limon, uyku konusunda da sorun yaşayanlara ilaç olacak.

TUZLU LİMONU ODAYA KOYMAK

Gerginliği azaltmaya yardımcı olan limonlu tuz; stres, anksiyete gibi durumlarla başa çıkar. Bu nedenle uykuya dalmadan önce odanıza tuza bulanmış bir adet limon koyun.

Başucunuza tuzlu limon koyduğunuzda, gece boyu sinir sisteminiz daha sağlıklı çalışır. Bunu birkaç gün içerisinde kolayca fark edebilirsiniz.

Ayrıca limonlu tuz; odaklanmanızı artırır ve uykuya geçmenizi kolaylaştırır. Gece çekilen iyi bir uyku, sabahları bize büyük avantajlar sağlar.

Aklınızda dönen düşüncelerden uzaklaşmanızı sağlar. Beyninizin bir an sustuğunu ve rahat nefes aldığınızı hayal edin.

Antioksidan ve antibakteriyel olan limon; burun tıkanlığınıza iyi gelir ve uyurken bu dertten sizi kurtarır.

ivrisinek dahil olmak üzere odada bulunan tüm böcekleri uzaklaştırır. Böcek korkusu olanların odasından limonlu tuzu ayırmaması gerekiyor.

Limon kokusu beyninizin serotonin seviyelerini artırır. Bu sabahları daha enerjik ve mutlu uyanmanızı sağlayacak. Havanın kalitesini artırır ve odanızın daha güzel kokmasına yardımcı olur.

Güzel kokulu bir odada kim uyumak istemez ki? Akciğere giden hava kapaklarını temizler ve virüslerin burada yer edinmesini engeller.

Koronavirüsle mücadele ettiğimiz şu günlerde en önemli etkisi bu olabilir. Limon aroması kan basıncını düşürür. Bu nedenle limon ve tuzu karıştırıp uyumak, rutininiz haline gelebilir.