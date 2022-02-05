Eğer limonun kabuğunda bu belirtiler varsa...

Eğer limonun kabuğunda bu belirtiler varsa...

Faydalı saymakla bitmeye limonun tazesini anlamak oldukça önemli. İyi bir limonu anlamanın yolu ise üzerinde yer alan çizgilerden geçiyor. Limonu kabuğunda yer alan çizgiler, bilgi verici olabilir.

Yaz ya da kış fark etmeden herkesin mutfağında, sofrasında ve yemeklerinde mutlaka limon bulunmalı.

Faydaları saymakla bitmeyen limon, tam bir vitamin deposu...

C vitamini deposu olan limon, cilt için bulunmaz bir nimet... Parlaklık veren ve kırışıklıklara iyi gelen limon, evimizde de nazar önceliyi bir etkiye sahip.

Sirke ile karıştırdığınız suyu odanıza daha doğrusu yatağınızın altına koyarsanız, nazardan korunmuş olursunuz.

Bu etkinin dışında da limon; uzun süreli solunum bozuklukları ile de başa çıkmada yardımcı olur.

Hazımsızlığı önleyen limon ateşi azaltırken, küçük kanamaları ise durdurur. Bununla kalmayan limon yanıklara ve yanık izlerine iyi gelir.

İyi bir temizleyici olan ve akne tedavisinde de kullanılan limonun faydalarını ancak iyi ve taze bir limon verebilir.

Bunu anlamak için limonun üzerindeki çizgilere bakmak yeterli olacaktır. Bazı çizgiler bize limonun içeriği hakkında bilgi verebilir.

LİMON ÜZERİNDEKİ ÇİZGİLER EĞER...

İyi bir limon, ağırlığı ve özellikle kabuğunun kalınlığından anlaşılır. Bu nedenle limonu seçerken dikkatli olunması gerekir. Çok fazla önem arzetmeyen ve özensiz seçilen limon, iyi ve kaliteli olmayabilir.

Ayrıca seçtiğiniz limon ince bir kabuğa sahipse ve sapının olduğu bölümde minik çizgilerin oluştuğu çukur bulunuyorsa en iyilerinden bu en iyilerinden olduğunu gösterir. Bu durum, meyvede yüksek miktarda mineral bulunduğu anlamına gelir.

LİMONUN BESİN DEĞERİ

100 gram limonun besin değerleri aşağıdaki gibidir: