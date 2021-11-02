Löseminin hayat kurtaran 9 erken belirtisi

"Tedavi edilebilen" bir hastalık olan löseminin erken teşhisi, tanı ve tedavi sürecinin en önemli adımıdır. İşte erken dönemde ortaya çıkan lösemi belirtileri.

Halk arasında ‘kan kanseri’ olarak da bilinen lösemide günümüzde gelişen tedavi yöntemleri sayesinde yüzde 90’a varan başarı sağlanabiliyor.

"Amansız hastalık" olarak akıllarda yer edinen lösemi, aslında erken teşhis ile tedavi edilebiliyor.

Ne kadar önceden fark edilirse, tanı ve iyileşme sürecine de katkısı o kadar büyük oluyor.

1-15 yaş arasında sıklıkla rastlanan kan kanseri, 2-8 Kasım arasında her yıl Lösemili Çocuklar Haftası olarak bilinç oluşturmak amacıyla kutlanıyor.

Biz de bu haftanın vesilesiyle lösemi teşhisinde öne çıkan 9 erken belirtiyi yazdık...

LÖSEMİ NEDİR?

Lösemi bir kan hastalığıdır. Damarlarımızda dolaşan kanın yapıldığı yer kemik iliğidir ve kök (ana) hücrelerin anormal hücreye dönüşmesi ile lösemi hastalığı ortaya çıkar.

Lösemi kelimesi Yunanca olan ve “beyaz” anlamına gelen "leukos" ve "kan" anlamına gelen "haima" kelimelerinin birleşiminden elde edilmiş ve hastalığı adlandırmak için kullanılmıştır. Lösemi bir başka deyişle “ kan kanseri“ çeşitlerindendir.

TEŞHİS İÇİN BİR DAMLA KAN YETERLİ

Lösemi, tanısı güç bir hastalık değil. Bir damla kan örneğinin lam üzerine yayılıp, mikroskop altında incelenmesiyle kolaylıkla tanı konuluyor. Hangi tip lösemi olduğunun belirlenmesi için ise ilave genetik ve moleküler incelenmesi amacıyla kemik iliği örneğinin alınması gerekebilir.

GÖZLE GÖRÜNÜR İLK BELİRTİ: MORARMA

Morluklar, kemik iliğinin lösemik hücreler tarafından tutulmasına bağlı olarak trombositlerin ana hücrelerinin baskılanmasından kaynaklanır. Hastalık devam ettiği sürece bir kaç gün içerisinde vücudun farklı bölgelerinde morluklar oluşmaya devam eder.

Çocukta görülen morluklar şu durumlarda ciddiye alınarak doktora başvurulmalıdır.

KEMİK AĞRISI

Uzayan eklem ağrılarında mutlaka bir kan tahlili yapılarak lösemi varlığı sorgulanmalıdır.

Küçük çocuklarda ağrı şikayetlerini dile getirmese bile aile eğer topallama ya da aksama varsa, ağrılı bölge üzerine basamıyorsa ya da gece uyurken o bölgenin üzerine yattığında ağlayarak kalkıyorsa dikkatli olunmalıdır.

KANAMA

Burun kanaması, dışkıda kanama, siyah dışkılama ve diş eti kanamalarına dikkat edilmelidir. Diş etinde sıklıkla birden bire kanama olabileceği gibi diş fırçalama esnasında da çok daha şiddetli bir hal alabilir.

BEZELER

Tüm lösemili çocuklarda servikal, koltuk altı, kasık olmak üzere her yerdeki bezeler büyüyebilir. Batın içerisindeki bezeler büyüyünce karın ağrısı yapabilir. Mediatinal kanamalar nefes darlığına sebeb olabilir.

Löseminin diğer belirtileri ise şöyledir:

Sık sık tekrarlayan yüksek ateş, terleme ve titreme

Halsizlik, bitkinlik, çabuk yorulma

Açıklanamayan kilo kaybı

İştahsızlık

Öksürük, göğüs ağrıları, nefes darlığı



