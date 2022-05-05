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Love bombing manipülasyonundan korunma yöntemleri
- 05.05.2022 - 17:07
- Güncelleme : 05.05.2022 - 17:44
İlişkiler ilk başladıklarında her şey kusursuz gibi görünse de belirli bir zamandan sonra birtakım sorunlar ortaya çıkabiliyor.
Bu sorunlardan biri de ilişkinin başı ile devam etme şeklinin aynı olmaması.
Birçok kadın ve erkeğin şikayetçi olduğu konunun psiklojik dayanakları da bulunuyor.
İlişkinin başındaki heyecan, kısa sürede yok olabilir
İlişkinin ilk aylarında ya da haftalarında bir anda evliliğe gitmek isteyecek kadar heyecanlı geçen sürecin, kısa bir sürede hüsrana dönüşmesi şikayet edilen konuların başında yer alıyor.
Çözümü var
Love bombing denilen bu yöntem, Psikolog Burcu Teker tarafından anlatıldı. Love bombingin tam tanımını ifade eden Burcu Teker, bunun çözümsüz bir sorun olmadığını ifade etti.
Love bombingden korunabilirsiniz
Love bombing yöntemiyle manipüle edilen kişilere tavsiyelerde bulunan Teker, korunma yöntemlerini de sıraladı.