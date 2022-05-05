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    Love bombing manipülasyonundan korunma yöntemleri

    İlişkinin başında sevgiye boğan parnetlerin love bombing yöntemiyle manipüle ettiğini söyleyen Psikolok Burcu Teker, daha sonra karşı tarafın bu durumdan etkilendiği belirtti.
    • 05.05.2022 - 17:07
    • Güncelleme : 05.05.2022 - 17:44
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    Love bombing manipülasyonundan korunma yöntemleri

    İlişkiler ilk başladıklarında her şey kusursuz gibi görünse de belirli bir zamandan sonra birtakım sorunlar ortaya çıkabiliyor.

    Bu sorunlardan biri de ilişkinin başı ile devam etme şeklinin aynı olmaması.

    Birçok kadın ve erkeğin şikayetçi olduğu konunun psiklojik dayanakları da bulunuyor.

    İlişkinin başındaki heyecan, kısa sürede yok olabilir

    İlişkinin ilk aylarında ya da haftalarında bir anda evliliğe gitmek isteyecek kadar heyecanlı geçen sürecin, kısa bir sürede hüsrana dönüşmesi şikayet edilen konuların başında yer alıyor.

    Love bombing manipülasyonundan korunma yöntemleri #1

    Çözümü var

    Love bombing denilen bu yöntem, Psikolog Burcu Teker tarafından anlatıldı. Love bombingin tam tanımını ifade eden Burcu Teker, bunun çözümsüz bir sorun olmadığını ifade etti.

    Love bombingden korunabilirsiniz

    Love bombing yöntemiyle manipüle edilen kişilere tavsiyelerde bulunan Teker, korunma yöntemlerini de sıraladı.

    Love bombing manipülasyonundan korunma yöntemleri VİDEO


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