Lübnanlı hasta bebek, Türkiye'de sağlığına kavuştu

Türkiye sağlık sektöründe öncü olmaya devam ediyor.

Gerçekleştirilen operasyonlar sonucu isimlerini dünyaya duyuran Türk hekimler, bu defa kemik iliği arayan Lübnanlı bir bebeğe umut oldu.

Lübnanlı Radwan Rody (34) ile Riham Rody (30), bir yıl önce dünyaya gelen ve bağışıklık sisteminde önemli bir sorun olduğunu öğrendikleri Moussa isimli bebekleri için kemik iliği nakli yapılabilecek uygun bir verici aramaya başladı.

Bir yaşına kadar kemik iliği nakli yapılmasının kritik önem taşıdığı Moussa için Lübnan'da verici bulamayan aile, sağlık turizmi kapsamında Türkiye'ye başvurdu.

ŞİFAYI TÜRKİYE'DE BULDU

Şubat ayında Türkiye Kök Hücre Koordinasyon Merkezi (TÜRKKÖK) üzerinden uygun verici bulundu. İzmir Şehir Hastanesi'nden olumlu dönüş alan Rody Ailesi, Türkiye'ye geldi.

Moussa, 1 ay önce Doç. Dr. Salih Gözmen, Dr. Neryal Tahta ve hemşire Nimet Gemalmaz'dan oluşan ekip tarafından operasyona alındı.

İki saat süren başarılı operasyonun ardından sağlığına kavuşan Moussa, 1 aylık takip sürecinin ardından taburcu edildi.

"TÜRKİYE'DE YAŞADIKLARIMIZI HERKESE ANLATIYORUZ"

Baba Radwan Rody ise "Oğlumuzun hastalığı doğumdan kısa süre sonra anlaşıldı. Lübnan'da ve Avrupa'da uzun süre verici aradık ancak bulamadık. Türkiye'ye başvurduk, bize verici bulunduğu söylendi. Ameliyat çok başarılı geçti. Tüm ekibe minnettarız." dedi.

Anne Riham Rody da "Burada herkes bizimle çok ilgilendi, çok destek oldular. Türkiye'de yaşadıklarımızı herkese anlatıyorum. Herkese gönül rahatlığıyla burayı tavsiye ediyorum." diye konuştu.

"TÜRKKÖK'TE YAKLAŞIK 1 MİLYON VERİCİYE SAHİBİZ"

Nakil süreciyle ilgili bilgi veren Doç. Dr. Salih Gözmen, "Hastamız ağır bağışıklık yetmezliği olan bir çocuktu. Ülkesinde tedaviye başlanmış ancak verici bulunamadığı için nakil yapılamamış. Şubat ayında TÜRKKÖK üzerinden uygun verici bulundu. Tetkikler sonrası hastayı kabul ettik ve mayıs başında nakli gerçekleştirdik. Süreç başarılı geçti, hastamız sağlıklı şekilde ülkesine dönebilecek durumda." dedi.

Doç. Dr. Gözmen, Türkiye'nin kemik iliği naklinde bölgeye kıyasla avantajlı bir ülke olduğuna dikkati çekip, "TÜRKKÖK ilk kurulduğunda hiç vericisi yoktu. Şu an TÜRKKÖK'te yaklaşık 1 milyon vericiye sahibiz. Bu hem Sağlık Bakanlığı'nın yönlendirmesi hem de Türk insanının insani hassasiyeti sayesinde mümkün oldu. Başka ülkelerde yapılamayan bir tedavinin ülkemizde yapılabiliyor olması bizim için gurur verici." diye konuştu.