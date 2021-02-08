Lupus (kelebek hastalığı) nedir, belirtileri nelerdir? Lupus hastalığı tedavisi var mı?

Lupus (kelebek hastalığı) nedir, belirtileri nelerdir? Lupus hastalığı tedavisi var mı?

Genellikle doğurganlık çağındaki kadınlarda görülen ve vücutta iltihaplanmaya neden olabilen Lupus hastalığının detayları araştırılıyor. Peki, Lupus hastalığı nedir? İşte, bilmeniz gerekenler...

Genellikle genç yaştaki kadınlarda görülen ve Lupus hastalığı olarak da bilinen Sistemik Lupus Eritematozus (SLE), bağışıklık sisteminin bozuk çalışması nedeniyle ortaya çıkmaktadır.

Peki, Lupus (kelebek hastalığı) nedir, belirtileri nelerdir? Lupus hastalığı tedavisi var mı? İşte, Lupus hakkında bazı bilgiler…

LUPUS (KELEBEK HASTALIĞI) NEDİR?

Otoimmün hastalıkların en tipik örnekleri arasında yer alan Lupus; cilt, eklem, böbrek, beyin, kalp ve damarlar gibi çeşitli organlara zarar veren bir hastalıktır.

Otoimmün hastalıkta bağışıklık sistemi kendi sağlıklı hücrelerine zarar verir. Normal koşullarda bağışıklık sistemi vücudu mikroplara ve alerji yapan maddelerden koruyan bir sistemdir.

Ancak bazen bağışıklık sisteminin kendi dokularını tanıma özelliği bozulur ve bu nedenle kendi dokularını onlara zarar veren yabancı maddeler olarak görmeye başlar. Bu durumda ‘otoantikor’ denilen savunma maddesini üreterek sağlıklı dokulara savaş açıp çeşitli bölgelerde iltihaba yol açar.





HANGİ YAŞ ARALIĞINDA GÖRÜLÜR?

Ağır seyredebilen ve tedavi edilmezse hayati tehlike oluşturan kelebek hastalığı, en çok 15-45 yaş arasında olan yani doğurganlık çağındaki genç kadınlarda görülmektedir.

Nadiren çocuklarda, yaşlılarda ve erkeklerde de SLE ortaya çıkabilmektedir.

LUPUS HASTALIĞININ NEDENİ NEDİR?

Lupus hastalığının gerçek sebebi bilinmemektedir. Ancak, edinilen bulgular doğrultusunda genetik, enfeksiyonlar, hormonlar, ultraviyole ışınları ve bazı kimyasal maddeler ile ilişkili olduğu düşünülmektedir. Bu faktörler nedeniyle bağışıklık sistemi, kendi vücuduna ait dokuları tanımada sorunlar yaşamakta ve kendi dokularına karşı savaş vermektedir. Yani SLE bir otoimmün hastalıktır.





LUPUS HASTALIĞI BELİRTİLERİ

Lupus, burun sırtından yanaklara doğru uzayan, güneşe maruz kalmakla artan kızarıklık, eklemlerde ağrı ve şişme, ateş, kilo kaybı gibi belirtiler gösteren, böbrek, akciğer, beyin, kalp, kemik iliği gibi birçok organı etkileyebilen önemli bir hastalıktır.



Genel olarak belirtilerini şu şekildedir;

Yorgunluk

Halsizlik

Burun ve yanaklarda kelebek şeklinde döküntü

Damar iltihabı

Tırnakların etrafında leke şeklinde cilt altı kanama

Ağız mukozasında iltihaplanma

Saç dökülmesi

Parmak uçlarında soğukta ortaya çıkan beyaz ve mor renk değişiminin olduğu raynaud sendromu

Eklem ağrısı, eklem iltihabına bağlı şişme, kızarma ve ısı artışı

Kaslarda ağrı ve iltihap

Böbrek tutulumu

Ağır vakalarda böbrek yetmezliğine kadar gidebilen böbrek iltihabı

Migren, epilepsi, inme, denge problemleri gibi belirtiler

Psikolojik problemler

Sindirim problemleri

Akciğer ya da kalp zarında iltihaplanma

Kalp zarı iltihaplanması

Zatürre (pnömoni)

Lenf nodları, dalak ve karaciğerde büyüme

LUPUS HASTALIĞI NASIL TEDAVİ EDİLİR?

Birçok iltihaplı romatizmada olduğu gibi SLE tedavisi de uzun ve karmaşıktır.

Lupus hastalarının, uzun süre güneş altında durmaktan kaçınması, düzenli bir hayat sürmesi, enfeksiyonlara karşı önlem alması, aşılanması, düzenli beslenmesi, kimyasal içerikli gıdalardan uzak durması ve aşırı stresten kaçınması gerekmektedir.

Ayrıca sık sık muayene olmalı, doktora danışmadan ilaç tüketimini bırakmamalıdır.

Kadın hastalar, gebelik planlarını uzman bir hekime danışarak yapmalıdır.

Özellikle organ tutulumu olan hastaların yüksek doz ve uzun süreli kortizon kullanması gerekebilir.



