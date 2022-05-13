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    Macaristan'da kuş gribi: 93 bin ördek itlaf edildi

    Ulusal Gıda Güvenliği Ofisi, bir çiftlikte kuş gribi virüsüne (H5N1) rastlanıldığı belirtildi. Yayılımı engellemek amacıyla 93 bin ördek itlaf edildi.
    • 13.05.2022 - 15:09
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    Macaristan'da kuş gribi: 93 bin ördek itlaf edildi

    Kuş gribi; influenza virüslerinden A tipinin neden olduğu ve kanatlılarda görülen bir enfeksiyon hastalığıdır. Hasta hayvan teması sonrası insana hastalık bulaşabilir.

    Macaristan'da, koronavirüs salgını ile mücadele devam ederken, bir yandan da kuş gribi kendini gösterdi.

    H5N1 virüsüne rastlandı

    Macaristan Ulusal Gıda Güvenliği Ofisi (Nebih), tarafından yapılan açıklamada, ülkenin Szabolcs-Szatmar-Bereg bölgesindeki bir çiftlikte kuş gribi virüsüne (H5N1) rastlandığı belirtildi.

    93 bin ördek itlaf edildi

    AA'nın haberine göre, virüsün yayılmasını engellemek amacıyla 93 bin ördeğin itlaf edildiği aktarılan açıklamada, çiftliğin 10 kilometre yakınındaki bölgelerin de güvenlik amacıyla kontrol edileceği kaydedildi.

    Macaristan da kuş gribi: 93 bin ördek itlaf edildi #1


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