Madımak otu nedir, faydaları nelerdir? Madımak otu nasıl kullanılır? Madımak yemeği tarifi..

Genellikle İç Anadolu Bölgesi'nde yetiştirilen Madımak otu, kuzukulağıgiller ailesinin bir üyesidir. İç Anadolu mutfağında yaygın olarak kullanılmaktadır. Peki, Madımak otu nedir, faydaları nelerdir?

Söğüt otu, keçimemesi, çoban ekmeği, kuşekmeği, badıma, madımalak gibi farklı isimlerle de bilinen madımak otu, doğada kendiliğinden yetişen, genç sürgünleri yenilen, sert gövdeli, yeşil yapraklı ve çok yıllık otsu bir bitkidir.

Sağlık açısından oldukça yararlı olan madımak otu, güçlü bir antioksidan özelliğine sahiptir. Kan şekerini düzenlemekte ve aynı zamanda böbrekleri temizlemektedir.

Peki, Madımak otu nedir, faydaları nelerdir? Madımak otu nasıl kullanılır? İşte, Madımak yemeği tarifi..

MADIMAK OTU NEDİR?

Genellikle İç Anadolu Bölgesi'nde, bahar aylarında yetişen madımak otu, kuzukulağı familyasından gelmektedir. Semizotu ve ıspanak ile yakın olan bu ot, görüntü açısından da semizotuna benzemektedir.

Madımak otu, içerisindeki bileşenler sayesinde yabani bitki gelişimlerini engellemektedir. Oldukça faydalı olan madımak otunun pek çok farklı yemek çeşidi de yapılmaktadır.

MADIMAK OTUNUN FAYDALARI NELERDİR?

Antioksidan bakımından zengin olan madımak otu, idrar söktürücü olarak kullanılmaktadır. Kurutulmuş madımak otundan hazırlanan çay, mide ve bağırsak hastalıklarıyla dizanteriye karşı antiseptik olarak kullanılmakta ve ayrıca karın ağrısını ve ishali durdurmaktadır.

Madımak otunun faydalarından bazıları şunlardır:

İçerdiği bileşikler nedeniyle güçlü bir antioksidandır ve vücudu serbest radikallere karşı korur.

İdrar söktürücü özelliği sayesinde vücutta oluşan ödemin kısa sürede atılmasını sağlar. Ayrıca sık idrara çıkılmasını sağlayarak böbreklerin temizlenmesine yardımcı olur.

Kan şekerinin dengelenmesine yardımcı olur.

Antiseptik özelliği sayesinde mide ve bağırsakta oluşabilecek hastalıkların önlenmesine yardımcı olur.

Kurutulup çay olarak demlendiğinde sindirim sistemini rahatlatır. Ayrıca, gaz söktürücü özelliği vardır.

Damar büzücü etkisinden dolayı; basur, doğum kanamaları ve adet kanamalarında kullanıldığı bilinir.

Taze olarak tüketildiğinde zihin üzerinde canlandırıcı etkisi vardır.

Zihin yorgunluğuna iyi geldiği bilinir.

Doğum sonrası kanamaları kısa sürede ortadan kaldırır.

Adet kanamalarına fayda sağlar.

MADIMAK OTU NASIL KULLANILIR?

Madımak otu, pek çok farklı şekilde değerlendirilebilir. Yıkanmış madımak otları pilavlık bulgur ve baharatlar ile birlikte pişirilerek madımak otu yemeği yapılabilir. Damak tadına göre eklemeler de yapılabilir. Kaynamış suyun içerisine uygun miktarda madımak otu eklenir. Yaklaşık 5 dakikanın demlenen çay içilir.

MADIMAK OTU YEMEĞİ NASIL YAPILIR?

Pişirme şekli yöreden yöreye değişen madımak yemeği, Ispanak yemeğine benzemektedir. Madımak yemeği, Çorum mutfağında pastırma ve çemen ile hazırlanmaktadır.

Madımak otu malzemeleri:

500 gram madımak

1 çay bardağı pilavlık bulgur

1 adet kuru soğan

2 diş sarımsak

2 yemek kaşığı tereyağı

100 gram pastırma

100 gram kavurma

1 tatlı kaşığı domates salçası

Tuz

Madımak yemeği tarifi: Madımakların saplarını ayıklayıp güzelce yıkayın. Büyük yaprakları varsa doğrayın. Soğan ve sarımsağı ince ince doğrayıp bir tencereye alın. Tereyağında rengi değişene kadar kavurun. Pastırma ve kavurmayı da küçük küçük doğrayın. Daha sonra tencereye salça, kavurma ve pastırmayı ekleyip biraz kavurun. Ardından madımakları ilave edin. En son 3 su bardağı sıcak su ve bulguru ilave edip 40-50 dakika kadar pişirin. Afiyet olsun..