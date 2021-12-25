Magnezyum seviyenizi artırmaya yardımcı 5 besin

Vücut için oldukça önemli bir yere sahip olan magnezyum minerali seviyenizi kontrol altında tutmanıza yardımcı olacak besinleri günlük beslenme rutininize eklemeye ne dersiniz?

Magnezyum, vücudumuzun enerji oluşumunu, sinir fonksiyonunu, protein oluşumunu, gen bakımını ve kas hareketlerini kolaylaştıran birçok önemli biyokimyasal süreçlerinde yer alan bir mineraldir. Magnezyum, kasların ve karaciğer hücrelerinin şekeri kan dolaşımınızdan düzgün bir şekilde emme yeteneğini güçlendirme yeteneği nedeniyle kan basıncını düşürmeye ve tip 2 diyabeti önlemeye yardımcı olur.

Düzenli magnezyum alımı, kan şekerini kaslarınıza taşıyarak ve egzersiz sırasında birikebilen ve yorgunluğa neden olabilen laktatı atarak atletik performansı artırır. Ayrıca, magnezyum açısından zengin besinler vücuttaki D vitamini ve kalsiyum seviyelerini düzenler, kemik yoğunluğunu ve kemik kristal oluşumunu iyileştirebilir. Menopoz sonrası kadınlarda osteoporoz riskini de azaltır. İşte, diyetinize ekleyebileceğiniz magnezyum açısından zengin besinler;

1. TOHUMLAR

Keten ve chia gibi tohumlar yüksek miktarda magnezyum içerir. Örneğin, kabak çekirdeği bir porsiyonda (28 gram) 150 mg magnezyum içerir. Ayrıca bu tohumlar aynı zamanda zengin bir demir, lif ve omega-3 yağ asitleri kaynağıdır ve yüksek kolesterolle savaşmanıza ve hücrelerinizi metabolik süreçler sırasında üretilen zararlı serbest radikallerden korumanıza yardımcı olabilir.

2. BİTTER ÇİKOLATA

Bitter çikolata, bir porsiyonda (28 gram) 64 mg sunduğu için magnezyum açısından zengindir. Ayrıca antioksidanlarla yüklüdür ve iltihabı, kötü kolesterol olan LDL seviyelerini ve kan basıncını düşürmeye yardımcı olur. Bu besleyici ve lezzetli tedavi, kalp hastalığı için risk faktörlerini azaltmada da yardımcı olur.

3. AVOKADO

Avokado, iltihapla savaşır, kolesterol seviyelerini iyileştirir ve bir orta boy avokado 58 mg magnezyum sağladığından harika bir magnezyum kaynağıdır. Bu meyve ayrıca potasyum, B ve K vitamini içerir ve mükemmel bir lif kaynağıdır, böylece daha uzun süre tok kalmanıza yardımcı olur.

4. KURUYEMİŞ

Badem ve kaju yüksek miktarda magnezyum içerir. Örneğin bir porsiyon kaju (28 gram) 82 mg magnezyum içerir ve kalp sağlığına ve iştahın azalmasına faydalıdır. Kuruyemişler ayrıca kan şekeri ve kolesterol seviyelerini iyileştiren ve anti-inflamatuar özelliklere sahip tekli doymamış yağlar sunar.

5. BALIK

Somon ve uskumru gibi birçok balık türü magnezyumda yüksektir. Aslında, yarım bir somon filetosu 53 mg magnezyum içerir ve aynı zamanda protein sağlar. Balık tüketmek kasların iyileşmesine yardımcı olabilir ve kalp hastalıkları riskini azaltabilir.