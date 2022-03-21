Manisa’da, yaşlı kadının gözleri ameliyatla yeniden açıldı

78 yaşındaki Fadime Bayındır son 2 yıldır giderek azalan ve son 2 aydır da tamamen kaybettiği görme yetisini, başarılı bir operasyonla yeniden kazandı.

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde yaşayan 3 çocuk annesi 78 yaşındaki Fadime Bayındır, yaklaşık iki yıl önce görme zorluğu yaşamaya başladı.

Her geçen gün görme yetisi giderek azalan Bayındır, son 2 aydır hiç görmemeye başladı.

Bayındır ayrıca yemeklerini yiyemez, ihtiyaçlarını karşılayamaz hale geldi. Yemeklerini çocuklarının yardımıyla yiyebilen, ihtiyaçlarını da onların sayesinde giderebilen yaşlı kadının Alaşehir'de ameliyat edilemeyeceği ve şehir dışında üniversite hastanelerinde ameliyat yapılabileceği söylendi.

Alaşehir'den çıkmak istemeyen Bayındır, ilçedeki özel bir hastane Göz Doktoru Osman Parça’ya muayene oldu. Dr. Parça ameliyata gerçekleştirebileceğini belirterek yaşlı kadını başarılı bir operasyonla yeniden sağlığına kavuşturdu.

“EĞER ÖLÜRSEM GÖZLERİM AÇIK GİTSİN, HERKESİ GÖREYİM DEDİM”

Her iki gözü de artık görmeyen ve operasyon sonrası yeniden gözleri açılan Fadime Bayındır, şu sözleri kaydetti:

“Önceden karanlıktaydım, şimdi sizleri görüyorum, kimseyi göremiyordum, tabakları, kaşıkları göremiyordum. Yemeklerimi çocuklarım yediriyordu. İhtiyaçlarımı karşılayamıyorum. Çocuklarıma 'Uzaklara gitmeyeceğim, sürünmeyeceğim, beni burada ameliyat ettirin, ölürsem gözlerim açık olsun, kapalı olmasın, dünyamı göreyim. Eğer ölürsem gözlerim açık gitsin, herkesi göreyim' dedim. Burada ameliyat oldum, gözlerim açıldı. Doktordan ve ekibinden Allah razı olsun.”





“BÜYÜK ŞEHİRLERE GİTMEK İSTEMEDİ”

Fadime Bayındır’ın oğlu Nevzat Çıldır, "Annem yaklaşık iki yıl önce gözlerinden rahatsız oldu, son iki aydır da hiç göremez oldu. Ameliyatın üniversite hastanelerinde yapılabileceğini söylediler. Annem büyük şehirlere gitmek istemedi. Biz de özel hastanede ameliyat ettirme kararı aldık. Göz doktoru Operatör Doktor Osman Parça'ya muayene olduk. Ameliyat olabileceğini söyledi. Annemin yaşlılığı ve diğer rahatsızlıkları nedeniyle Alaşehir dışına çıkmak istemedik. Annem bir an önce görmek ve ihtiyaçlarını kendisi karşılamak istiyordu. Ameliyat başarı ile tamamlandı. Annem sağlığına kavuştu. Kendi işlerini kendisi yapabiliyor. İhtiyaçlarını kendisi karşılayabiliyor. Hepimiz çok mutluyuz." diye konuştu.

“HER İKİ GÖZÜNDE DE SON EVRE KATARAKT MEVCUTTU”

Operasyonu gerçekleştiren Göz Doktoru Op. Dr. Osman Parça, "78 yaşındaki hastamız her iki gözde az görme şikayetiyle bize başvurdu. Nigra Katarakt dediğimiz yoğun bir kataraktı. Günlük işlerini yapamaz hale gelmişti. Günlük işlerinde başkasına bağımlı hale gelmişti. Günlük işlerini görmekte zorlanıyordu. Yaptığımız muayenede her iki gözünde de son evre katarakt mevcuttu. Hastamızın acil ameliyat olması gerekiyordu. Burada genel durumu ve ameliyatın zor olması nedeniyle dış merkezlerde ameliyat edilebileceği gerekçesiyle hastamız üniversite hastanesine yönlendirilmiş. Bize başvurdu, gerekli muayeneyi yaptık. Anestezi uzmanlarımız, hemşirelerimizle her iki gözünden başarılı bir ameliyat gerçekleştirdik. Şu an gayet iyi, sağlığına kavuştu. İhtiyaçlarını tek başına görebiliyor." dedi.