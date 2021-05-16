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    Mantar zehirlenmelerine dikkat

    Mantar zehirlenmelerinden korunmak için doğal alanlarda yetişen mantarlar yerine bandrollü kültür mantarları tercih edilmesi gerektiği bildirildi.
    • İHA
    • 16.05.2021 - 08:15
    • Güncelleme : 16.05.2021 - 08:28
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    Mantar zehirlenmelerine dikkat

    Mantar kaynaklı zehirlenmeler ülkemizde çok sık görülüyor ve ölümle sonuçlanabiliyor.

    Mantar zehirlenmesi belirtileri zehrin niteliğine göre 2 ile 6 saat arasında ortaya çıkabiliyor.

    Uzmanlar, "2 saat içinde sersemlik, uyku hali, tansiyon düşüklüğü, bulanık görme, yüzde ve boyunda kızarma, ağızda metal tat duyusu, bulantı, kusma, terleme; bazı türlerin yenmesinden 6 saat sonra ise bulantı, kusma, ishal, ateş, çarpıntı, karın ağrısı, karaciğer-böbrek fonksiyon bozuklukları ve hatta ölümle sonuçlanan zehirlenme belirtileri de görülebilmektedir" denildi.

    “BANDROLLÜ KÜLTÜR MANTARI TERCİH EDİLMELİ”

    Doğada yetişen mantarlara karşı çok dikkatli olunmasının altı çizilirken, herhangi bir zehirlenme şüphesinde en yakın sağlık kuruluşuna müracaat edilmeli gerektiği vurgulandı.

    Mantar zehirlenmelerinden kurtulmak için bandrollü kültür mantarları tercih edilmesi önerisinde bulunuldu.

    Mantar zehirlenmelerine dikkat #1

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