Her yıl binlerce zehirlenmeye ve ölümcül sonuçlara neden olan mantar zehirlenmelerinde zamanında müdahale hayati değere sahip. Peki mantar zehirlenmesi nasıl anlaşılır, belirtileri nelerdir?

Özellikle yaz aylarında artış gösteren mantar zehirlenmeleri sağlığı ciddi anlamda tehdit etmektedir.

Pizzada, hamburgerde, çorbada, salatalarda sıklıkla tüketilen mantarlar, lezzetli ve şirin oldukları kadar ölümcül de olabilmesi nedeniyle tüketimi konusunda hassas davranılması gereken yiyeceklerden...

Mantarın çeşidi, mantarın içerisinde bulunan zehir ya da mantarın üzerindeki bakterilere bağlı olarak zehirlenmeler görülebilir.

Peki mantar zehirlenmesi nasıl anlaşılır? İşte mantar zehirlenmesinin belirtileri..

MANTAR ZEHİRLENMESİ BELİRTİLERİ

Zehirlenme belirtileri mantarda bulunan zehrin niteliğine göre değişir. Belirtiler, bazı mantar türlerinin yenmesini takiben 2 saat sonra, bazı mantar türlerinin yenmesini müteakiben de 6 saat sonra ortaya çıkabilir.

Mantarın yenmesi sonrası 2 saate yakın bir sürede, sindirim sisteminde ilk bozukluklar başlar. Sonrasında;

Sersemlik,

Uykuya meyil,

Tansiyon düşüklüğü,

Bulanık görme,

Yüz ve boyunda kızarma,

Nabızda artış,

Ağızda metal tadı,

Bulantı ve kusma ile

Terleme görülebilir.

Bazı mantar zehirlenmeleri ise 6 saat sonra da gözükmektedir.

Bulantı,

Kusma,

İshal,

Ateş,

Nabız artışı,

Karın ağrısı en belirgin özellikleridir.

MANTAR ZEHİRLENMESİ DURUMUNDA

Mantar zehirlenmeleri dahil tüm zehirlenmeler için 114 numaralı Ulusal Zehir Danışma Merkezinden bilgi alınabilir.

Mantar zehirlenmelerinin tedavisi genel olarak meydana gelen zehirlenme bulgularına yöneliktir. Sağlık kuruluşlarında Bir aşı ile durum kontrol altına alınabilir. Yani Mantarın zehrine karşı antidot (panzehir) bulunmaktadır.