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    Marburg Humması virüsü Gine'de görüldü

    Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), "Marburg humması"nın Gine'de görüldüğünü bildirdi.
    • Haber Merkezi
    • 10.08.2021 - 06:32
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    Marburg Humması virüsü Gine'de görüldü

    Ebola'nın yakın bir akraba türü olan ''Marburg humması'', Batı Afrika'da ilk kez Gine'de tespit edildi.

    MEYVE YARASALARI, İNSAN VÜCUT SIVISI VEYA TEMAS YOLUYLA BULAŞIYOR

    Ülkenin güneyinde bir klinikte tedavi gören ve akabinde hayatını kaybeden bir hastadan alınan örneklerde, Marburg hummasının tespit edildiği açıklandı.

    İnsanlara meyve yarasaları aracılığıyla bulaşan virüs, insanlar arasında da kişilerin vücut sıvıları veya temas yoluyla yayılıyor.

    AŞISI VEYA TEDAVİSİ YOK

    Hastalığın bulaştığı kişilerde, yüksek ateş, şiddetli baş ağrısı, halsizlik, kusma gibi etkiler aniden ortaya çıkıyor.

    Aşısı ya da özel bir tedavisi olmayan hastalıkta ölüm oranı ise yüzde 23 ile yüzde 90 arasında değişiyor.

    Marburg Humması virüsü Gine de görüldü #1

    Marburg Humması virüsü Gine de görüldü #2

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