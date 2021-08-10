Marburg Humması virüsü Gine'de görüldü

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), "Marburg humması"nın Gine'de görüldüğünü bildirdi.

Ebola'nın yakın bir akraba türü olan ''Marburg humması'', Batı Afrika'da ilk kez Gine'de tespit edildi.

MEYVE YARASALARI, İNSAN VÜCUT SIVISI VEYA TEMAS YOLUYLA BULAŞIYOR

Ülkenin güneyinde bir klinikte tedavi gören ve akabinde hayatını kaybeden bir hastadan alınan örneklerde, Marburg hummasının tespit edildiği açıklandı.

İnsanlara meyve yarasaları aracılığıyla bulaşan virüs, insanlar arasında da kişilerin vücut sıvıları veya temas yoluyla yayılıyor.

AŞISI VEYA TEDAVİSİ YOK

Hastalığın bulaştığı kişilerde, yüksek ateş, şiddetli baş ağrısı, halsizlik, kusma gibi etkiler aniden ortaya çıkıyor.

Aşısı ya da özel bir tedavisi olmayan hastalıkta ölüm oranı ise yüzde 23 ile yüzde 90 arasında değişiyor.