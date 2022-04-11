Maruderm Karma ve Yağlı Ciltlere Özel Salisilik Asit Yüz Yıkama Jeli Nasıl Kullanılır?

Maruderm Karma ve Yağlı Ciltlere Özel Salisilik Asit Yüz Yıkama Jeli Nasıl Kullanılır?

Cilt sorunları ile mücadele eden ürünler sayesinde cilt bakımını evde uygulayarak sizde sağlıklı bir cilde Maruderm karma ve yağlı ciltlere özel salisilik asit yüz yıkama jeli ile kavuşun.

Ciltte gözeneklerin kapanması sonucu cildinizde sivilce ve akne gibi problemlerle karşılaşabilirsiniz. Cilt sorunları ile mücadele eden ürünler sayesinde cilt bakımını evde uygulayarak sizde sağlıklı bir cilde Maruderm karma ve yağlı ciltlere özel salisilik asit yüz yıkama jeli ile kavuşun.

Temiz bir cilt kazanmak için tercih ettiğiniz ürünün kalitesi daha iyi ve sağlıklı cilde sahip olmanıza yardımcı olur. Tercih edebileceğiniz ürünlerden biri Maruderm karma ve yağlı ciltlere özel salisilik yüz yıkama jeli bu sorunların giderilmesinde kullanabileceğiniz etkili bir üründür.

Maruderm ile Cildinizin Yağ Dengesini Koruyun

SLES içermeyen ürün Maruderm phenoxyethanol ve parfüm içermediği için cildinize zarar vermez gözeneklerin açılmasını sağlar. Taze ve hoş bir görünüm kazandıran ürün sayesinde fazla yağdan arınmış cildinizde akne ve sivilce gibi sorunların üstesinden gelir. Cildinize sabah ve akşam uygulayabileceğiniz ürünü masaj yaparak cilde yedirebilirsiniz.

Cildinizde herhangi bir yara ve tahribat varsa ürünün kullanılmaması gerekir. Göze temastan kaçınacağınız ürünü düzenli bir şekilde kullanarak cildinizde harika sonuçlar elde edebilirsiniz. Temiz cilde uygulanan ürünü kullandıktan sonra bol su ile cildinizi yıkayın.

Her Cilt Tipine Uygun ile Cildinizi Tazeleyin

Tüm ciltler için kullanabileceğiniz Maruderm yağlı ciltlere özel salisilik asit yüz jeli cildinizde derin bir temizlik sağlar. Toz ve kir gibi yabancı maddelerden cildinizi temizleyerek cildinizin ışıl ışıl olmasında yardımcı olur. Islak cilde uygulanan ürün agua sayesinde ciltte serinletici ve ferahlatıcı bir etki sağlar. Nemlendirici etki eden formüle sahip jel ürün karma ve yağlı ciltlere göre formüle edilmiş ürünlerden biridir. Taze ve aydınlık kazanmış bir cilt sayesinde cildiniz parlaklık ve gençlik kazanacaktır.

400 ml'lik sprey şeklinde olan ürünü cilde püskürterek masaj yaparak cildinize yedirin daha sonra ılık suyla cildinizi iyice durulayabilirsiniz. Ciltte fazla yağ birikimini önleyen jel sivilce oluşumu ile mücadele ederken bir yandan da cildinizde tazelik kazandıracaktır. Ürünün kullanımını düzenli yaparak cildinizi arındırıp daha güzel görünüme kavuşturabilirsiniz. İhtiyacınız olan Maruderm karma ve yağlı ciltlere özel salisilik ürün ile cildiniz daha bakımlı olacak ve nefes alacaktır.

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