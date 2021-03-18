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- Maş fasulyesi nedir, neye iyi gelir? Maş fasulyesi nerede yetişir?
Maş fasulyesi nedir, neye iyi gelir? Maş fasulyesi nerede yetişir?
- Haber Merkezi
- 18.03.2021 - 18:08
- Güncelleme : 18.03.2021 - 18:10
Türkiye'de genellikle güneydoğu Anadolu’da ve Toros dağları yakınlarında yetişen maş fasulyesi ile birbirinden lezzetli yemekler yaplmaktadır.
Maş fasulyesi; pilav, piyaz ya da et yemekleriyle birlikte tüketilebildiği gibi çorbası ve salatası da yapılabilmektedir. İçeriğinde bol miktarda vitamin ve protein bulunması nedeniyle özellikle vegan beslenme tarzını seçen kişiler önemli bir alternatiftir.
Peki, maş fasulyesinin faydaları nelerdir, neye iyi gelir?
MAŞ FASULYESİNİN FAYDALARI NELERDİR?
Maş fasulyesinin insan sağlığına çok yararlı olduğu bilinmektedir. Düşük glisemik indeksli besinler arasında yer alan maş fasulyesi, TİP- 2 diyabet hastalarının kan şekeri seviyelerini dengelemektedir. Yüksek miktarda A vitamini içeren maş fasulyesi, göz sağlığının korunmasına yardımcı olmakta ve glokom ve katarakt gibi hastalıklar ile mücadele etmektedir.
Bunların yanı sıra maş fasulyesinin bilinen diğer faydaları ise şu şekildedir:
- LDL adı ile bilinen kötü kolesterolü azaltır.
- Kalp krizi ve felç risklerini azaltır.
- Kan dolaşımını artırır.
- Vücudun kan dengesini korur.
- Soğuk algınlığı, virüs ve döküntülere karşı bağışıklık sistemini güçlendirir.
- Kabızlık ve gaz sıkışması gibi rahatsızları geçirir.
- Diyabet ve kolesterol sorunu yaşayan kişiler için önerilir.
- Saç dökülmesi ve tırnak kalitesinin düşmesi gibi sorunlara iyi gelir.
- Kalıcı tokluk sağlar.
- Kanser hücrelerine karşı onarıcı etkisi vardır.
- Göğüs kanserine karşı etkilidir.
- DNA hasarını önleyerek tehlikeli hücre mutasyonlarını yok eder.
- Cilt sağlığını korumada oldukça etkilidir.
- Dudaklardaki uçuk oluşumunu önler.