Maş fasulyesi nedir, neye iyi gelir? Maş fasulyesi nerede yetişir?

Asya kökenli bir bitki olan maş fasulyesi, Türkiye’de cin börülcesi olarak bilinmektedir. İçeriğinde B grubu vitaminleri ve zengin lif kaynağı olan maş fasulyesinin birçok faydası bulunmaktadır.

Türkiye'de genellikle güneydoğu Anadolu’da ve Toros dağları yakınlarında yetişen maş fasulyesi ile birbirinden lezzetli yemekler yaplmaktadır.

Maş fasulyesi; pilav, piyaz ya da et yemekleriyle birlikte tüketilebildiği gibi çorbası ve salatası da yapılabilmektedir. İçeriğinde bol miktarda vitamin ve protein bulunması nedeniyle özellikle vegan beslenme tarzını seçen kişiler önemli bir alternatiftir.

Peki, maş fasulyesinin faydaları nelerdir, neye iyi gelir?

MAŞ FASULYESİNİN FAYDALARI NELERDİR?

Maş fasulyesinin insan sağlığına çok yararlı olduğu bilinmektedir. Düşük glisemik indeksli besinler arasında yer alan maş fasulyesi, TİP- 2 diyabet hastalarının kan şekeri seviyelerini dengelemektedir. Yüksek miktarda A vitamini içeren maş fasulyesi, göz sağlığının korunmasına yardımcı olmakta ve glokom ve katarakt gibi hastalıklar ile mücadele etmektedir.

Bunların yanı sıra maş fasulyesinin bilinen diğer faydaları ise şu şekildedir: