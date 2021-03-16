Masaj Konforunda Lazer Epilasyon: Buz Lazer

1997 yılında FDA onayı alan lazer epilasyon, o günden günümüze bir hayli değişim ve gelişim gösterdi. Bugün Buz Lazer ile artık ağrısız, acısız bir lazer epilasyon mümkün.

Buz lazer epilasyon uzun yıllardır hem kadınlar hem de erkekler için istenmeyen tüylerden kurtulmanın en etkili yolu olmuştur.

Buz Lazer Deneyimi

Buz Lazer ile yüz lazer epilasyon son yılların en popüler lazer epilasyon uygulaması. Ağrısız, acısız bir lazer epilasyon sunması ile bilinen Buz Lazer, FDA onaylı güvenli bir uygulama. Ödüllü teknolojiye sahip Buz Lazer, seksenin üzerinde ülkede kullanılıyor. Kullanıldığı tüm ülkelerde olduğu gibi ülkemizde de en çok tercih edilen lazer epilasyon yöntemi Buz Lazer.

Buz Lazer ailesi Soprano Ice Platinum ve Soprano Titanium cihazlarından oluşuyor. 3 dalga boyuna sahip Buz Lazer, tüm kıl ve cilt tiplerinde etkili ve güvenli sonuçlar alınmasını sağlıyor. Alexandrite, Diyot ve Nd:YAG lazer epilasyonda kullanılan 3 güçlü dalga boyu. Buz Lazer, bu 3 dalga boyunu tek bir cihazda birleştiren ilk lazer epilasyon cihazı olma özelliğine sahip. Kılın tüm anatomik yapılarını hedefleyebilen Buz Lazer, ince kıllarda da etkili sonuçları ile biliniyor. 3 dalga boyunun avantajı ile bronz tenler dahil tüm cilt tiplerinde güvenli lazer epilasyon sunuyor.

Hızlı, Ağrısız Buz Lazer

Buz Lazer, Soprano Titanium cihazında daha da büyüyen geniş tedavi başlığı ile hızlı bir lazer epilasyon sunuyor. Cildi sürekli soğutan ICE Teknoloji de ağrısız ve acısız bir lazer epilasyonu mümkün kılıyor. Soğutma, tedavi başlığının ucundan yapılıyor. Cilde temas ettiğinde buz gibi soğuk olan başlık, cildi anında ferahlatıyor. Lazer ısısı hissedilmiyor, bunun yerine buz gibi serin bir hisle lazer epilasyon yaptırılıyor. Cilt serin tutulduğu için ciltte yanık gibi istenmeyen etkilerle karşılaşma riski de ortadan kalkıyor. Kişiler tüm seans boyunca ağrısız, serin ve konforlu bir uygulamanın tadını çıkarıyor.

Etkili ve kalıcı sonuçlarını konforla birleştiren Buz Lazer, lazer epilasyon teknolojilerinde yeni bir dönemi temsil ediyor. Bu nedenle günümüzün en gelişmiş lazer epilasyon yöntemi kabul ediliyor. Tüm Buz Lazer cihazları patentli SHR Teknolojine sahip. SHR Teknolojisinin ısıtma ve enerji iletim sistemi, kıl köküne etkili bir şekilde zarar verirken cilt yüzeyini de koruyor. Aynı zamanda patentli ICE Teknolojisi de cildi sürekli serinlettiği için nerdeyse tamamen ağrısız bir lazer epilasyon mümkün oluyor.

Ağrısız, acısız olması nedeniyle Buz Lazer erkekler tarafından da yoğun ilgi görüyor. Ağrıdan endişe ettikleri için lazer epilasyondan uzak duran erkekler için Buz Lazer ideal bir çözüm olarak karşımıza çıkıyor. Sırt, omuz, göğüs gibi yoğun kılların bulunduğu bölgelerde Buz Lazer ile ağrısız, acısız lazer epilasyon yaptıran erkeklerin sayısı süratle artıyor.

Koyu Renkli Ciltlerde Güvenli Lazer Epilasyon

Buz Lazer’in patentli SHR Teknolojisinin koyu cilt tipleri için güvenli olduğu klinik olarak kanıtlanmış. Nitekim Buz Lazer, bronz ten dahil olmak üzere tüm cilt tiplerinin lazer epilasyonu için FDA onayına sahip. Bronz ve koyu tenler için güvenli lazer epilasyon seçeneği olması ile yaz aylarında da uygulanıyor. Güneşlendikten sadece 1 hafta sonra cilt renginin açılmasını beklemeden Buz Lazer yaptırmak mümkün. Yaz ayları dahil tüm mevsimlerde tüm cilt tiplerinde güvenli lazer epilasyon sunması elbette oldukça büyük bir avantaj sağlıyor.

Buz Lazer Nasıl Uygulanıyor?

Buz Lazer mutlaka jel sürülerek uygulanıyor. Geniş tedavi başlığı sayesinde oldukça hızlı bir uygulama olduğu için öğle yemeği molasında bile yaptırmak mümkün. Ortalama 8 seans öneriliyor. Lazer epilasyon seans sayısını belirleyen birçok faktör mevcut. Bunların arasında kılın rengi, cildin rengi, uygulama yapılacak bölge, kılın kalınlığını sayabiliriz. Bu faktörlere bağlı olarak bazen ek seans gerekebiliyor, bazen 6 seans yeterli oluyor. Her seanstan sonra uygulama alanındaki kıllarda kalıcı azalma fark edilir. Vücut için seans aralığı 6 hafta, yüz içince 4 hafta.

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