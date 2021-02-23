Maske aknesi (Maskne) nedir, neden olur? Maskne nasıl önlenir?

Maske aknesi (Maskne) nedir, neden olur? Maskne nasıl önlenir?

Koronavirüs nedeniyle günlük hayatımızın vazgeçilmez parçası haline gelen yüz maskeleri, bazı ciltlerde aknelerin çoğalmasına neden oluyor. Peki Maske nedeniyle çıkan sivilce ve akneler nasıl önlenir?

Dünyanın mücadele etmeye devam ettiği koronavirüs pandemisi, günlük hayatımızın akışında kalıcı değişikliklere yol açtı.

Maske takma zorunluluğu, salgının seyrini ve bulaşını engellemesi nedeniyle bir numaralı kural haline geldi.

Ancak uzun zaman takılan ve ağız-çene bölgesinin havasız kalmasına sebep olan maskeler, özellikle akneye meyilli ciltlerin başlıca sorunu haline geldi.

Maskeye bağlı akne oluşması “maskne” olarak literatüre geçti.

Maske ve akne kelimeleriyle ortaya çıkan "Maskne", cildin havasız ve nemli kalması sonucu gözeneklerinin tıkanması ve iltihabın ortaya çıkmasıyla oluşuyor.

MASKE NEDENİYLE ÇIKAN AKNELER NASIL ÖNLENİR?

Maskneler, cildin ter ve yağ dokularının maske nedeniyle hapsolması durumda görülür. Cilt yeteri kadar hava almadığı durumlarda, aknelerin üremesi için uygun ortamı yaratır.

En önemlisi öksürme veya nefes alma sonrası maske içinde kalan tükürük ve nemli hava, bakteri ve enfeksiyon oluşumunu tetikler.

Burun kenarları ve yoğunlukla çene bölgesinde karşılaşılan bu durumun dış faktörlerden kaynaklanan kısmı basitçe çözülebilir.