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- Maske aknesi (Maskne) nedir, neden olur? Maskne nasıl önlenir?
Maske aknesi (Maskne) nedir, neden olur? Maskne nasıl önlenir?
- Haber Merkezi
- 23.02.2021 - 12:47
- Güncelleme : 23.02.2021 - 12:48
Dünyanın mücadele etmeye devam ettiği koronavirüs pandemisi, günlük hayatımızın akışında kalıcı değişikliklere yol açtı.
Maske takma zorunluluğu, salgının seyrini ve bulaşını engellemesi nedeniyle bir numaralı kural haline geldi.
Ancak uzun zaman takılan ve ağız-çene bölgesinin havasız kalmasına sebep olan maskeler, özellikle akneye meyilli ciltlerin başlıca sorunu haline geldi.
Maskeye bağlı akne oluşması “maskne” olarak literatüre geçti.
Maske ve akne kelimeleriyle ortaya çıkan "Maskne", cildin havasız ve nemli kalması sonucu gözeneklerinin tıkanması ve iltihabın ortaya çıkmasıyla oluşuyor.
MASKE NEDENİYLE ÇIKAN AKNELER NASIL ÖNLENİR?
Maskneler, cildin ter ve yağ dokularının maske nedeniyle hapsolması durumda görülür. Cilt yeteri kadar hava almadığı durumlarda, aknelerin üremesi için uygun ortamı yaratır.
En önemlisi öksürme veya nefes alma sonrası maske içinde kalan tükürük ve nemli hava, bakteri ve enfeksiyon oluşumunu tetikler.
Burun kenarları ve yoğunlukla çene bölgesinde karşılaşılan bu durumun dış faktörlerden kaynaklanan kısmı basitçe çözülebilir.
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Maskne oluşumunu önlemenin en kolay yolu, cildi düzenli aralıklarla sabun ve temizliyicilerle kir ve sebumlardan arındırmaktır. Gözeneklere dolan kirlerin temizlenmesi ilk kural olarak geçer.
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İkinci olarak kullanacağınız maskenin pamuk, ipek gibi doğal kumaşlardan yapılmış olmasına özen gösterin. Naylon, elyaf veya sentetik gibi kumaş maskeleri kullanmaktan kaçının.
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Maskenizin yumuşak ve tahriş etmeyen bir dokuda olması önemlidir.
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Uzun süre maske takmanız gereken durumlarda fazla makyaj yaparak gözeneklerinizi tıkamayın ve maskenizi sıklıkla değiştirin.
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Maske takmadan önce ve sonra, kesinlikle yüzünüzü yıkayın.
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Aknelerinizi sıkmaya çalışmayın, baş edemiyorsanız dermatoloğa görünün.