Maske ihracatında ön izin şartları kalktı

Koronavirüsün ortaya çıkmasıyla ihracatı izne tabi olan maskelere yönelik yapılan değişiklikle birlikte, ihracatta ön izin uygulamasına son verildi.

Tüm dünyayı saran koronavirüsle birlikte maske üretimi ve ihracatına yönelik girişimler de artmıştı.

Fırsatçılıkların ve diğer olumsuz etkilerin önüne geçilmesi adına Ticaret Bakanlığı, 4 Mart 2020 tarihinde duruma el atmıştı.

Getirilen ön izin şartıyla maske ihracatında sağlanan denetlemeler artırılırken, kural yeni kararla değişti.

RESMİ GAZETE'DE YAYINLANDI

Ticaret Bakanlığı'nın İhracı Yasak ve Ön İzne Bağlı Mallara İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliği, Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girdi.

ÖN İZİN UYGULAMASI KALKTI

Buna göre, kişisel koruyucu donanım yönetmeliği kapsamında piyasaya arz edilen koruyucu maske (gaz, toz ve radyoaktif toz filtreli maskeler) ve Tıbbi Cihaz Yönetmeliği kapsamında piyasaya arz edilen tıbbi steril/non-steril eldiven ihracatında ön izin alınması uygulamasına son verildi.

MASKE VE ELDİVEN LİSTEDEN ÇIKTI

Koronavirüs salgını önlemleri nedeniyle geçen yıl ihracı ön izne bağlı mallar listesine dahil edilen koruyucu maske ve eldiven ürünleri bu listeden çıkarıldı.