Maske kaynaklı cilt problemlerinden korunmak için öneriler

Salgınla birlikte hayatımızın bir parçası haline gelen maskeler, özellikle sıcak ve nemli havalarda cilt problemlerine neden olabiliyor. İşte maske kaynaklı cilt problemlerine karşı ipuçları.

Koronavirüs salgınının başlangıcından itibaren hayatımızın bir parçası haline gelen koruyucu yüz maskeleri bizi virüsten korurken, özellikle sıcak havalarda cilt sorunlarına da neden olabiliyor.

Sıcak ve nemli havalarda maske kullanımı; akne, terleme, tahriş ve oluşturduğu yüksek nem nedeniyle ciltte pek çok sorunu da beraberinde getiriyor. Yapılabilecek birkaç önleyici tedbirle bu sorunların önüne geçmek mümkün.

Oluşturduğu zorluklara rağmen koronavirüsten korunmak için maske kullanımından vazgeçilmemesi gerektiğini söyleyen Yrd. Doç. Dr. Yeşim Üstün Aksoy, maskelerin oluşturduğu olumsuzluklardan korunmak için önemli ipuçları verdi.

MASKE KAYNAKLI CİLT PROBLEMLERİNE KARŞI İPUÇLARI

Maske takarken makyaj yapmanın kapalı ve nemli kalan cilt yüzeyinde tabaka oluşturduğu uyarısında bulunan Yrd. Doç. Dr. Aksoy, bu durumun gözeneklerin tıkanmasına neden olarak sivilce oluşumunu kolaylaştırdığını söyledi.

Özellikle sıcak havalarda terlemenin de artmasıyla maskelerin ciltteki teri hapsederek akne, gül hastalığı (rozasea), egzama (seboreik dermatit) gibi cilt rahatsızlıklarına neden olabildiğini belirten Aksoy, maske kullanımına bağlı en sık karşılaşılan cilt sorununun ise ‘maskne’ adıyla bilinen akneler olduğunu söyledi.

Günlük cilt bakımı ile güneş koruyucu krem ve nemlendirici kullanımının maskeye bağlı cilt sorunlarına karşı alınabilecek önlemlerin başında geldiğini söyleyen Aksoy, fondöten veya pudra gibi kapatıcılar yerine renkli güneş koruyucular tercih edilmesini öneriyor.

Pandemi nedeniyle kullanılan maskelerin güneşten korumadığını da hatırlatan Aksoy, bu nedenle pandemi sürecinde de güneşe çıkarken mutlaka güneş koruyucu krem sürülmesi ve kremin emilmesi için sürüldükten yaklaşık bir saat sonra maske takılması gerektiğini söyledi.

Özellikle yaz aylarında, güneşten etkilenen cildimizi korumamız için önerilerde bulunan Aksoy, “Cildimiz her akşam uygun bir temizleme jeli ile yıkanmalı, ardından nemlendirici krem ile nemlendirilmeli. Sabah kalkınca da yüzümüzü duru suyla yıkamalı ve güneş koruyucu kremimizi sürmeliyiz.” dedi.

Yaz aylarında leke ve lazer tedavilerinden de uzak durulması gerektiğini ifade eden Aksoy, leke tedavilerinin ciltte soyucu etkisinin cildi güneşe karşı savunmasız bıraktığını, bu durumun ise lekelenmeyi daha da kolay hale getirebildiğini söyledi.