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    Maske takmayan Mehmet Ceyhan'ın tartışılan pozu

    Maske takmayan Mehmet Ceyhan'ın tartışılan pozu

    Televizyonlarda insanların kafe ve restoranlara gitmemesi konusunda uyarılarda bulunan Prof. Mehmet Ceyhan, çorbacıda çekilen fotoğrafını Instagram'dan paylaştı.
    • Haber Merkezi
    • 18.08.2020 - 08:44
    • Güncelleme : 18.08.2020 - 08:44
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    Maske takmayan Mehmet Ceyhan'ın tartışılan pozu

    Koronavirüs salgınının ortaya çıkmasıyla birlikte televizyoncular ekranlarını doktorlara açtı.

    Neredeyse her akşam bir televizyon kanalında farklı bir profesörle koronavirüs konusunda değerlendirmeler yapıldı.

    Ekranlardaki tartışmaların sabit isimlerinden biri ise Prof. Mehmet Ceyhan oldu.

    BARDAKLARDAN BULAŞIR UYARISI

    Her kanala çıkıp insanlara uyarı ve önerilerde bulunan Prof. Ceyhan, kafelere gidilmemesi gerektiğini bardaklardan koronavirüs bulaşma riskinin olduğunu söylüyordu.

    MASKESİZ PROF'LAR

    Bu uyarıya rağmen Mehmet Ceyhan, iki profesör arkadaşıyla birlikte Habertürk'teki programın ardından soluğu çorbacıda aldı.

    Maskesiz profesörlerin birlikte çekilen fotoğrafını Mehmet Ceyhan, Instagram hesabından paylaştı.

    Maske takmayan Mehmet Ceyhan ın tartışılan pozu #1

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