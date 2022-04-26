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    Maske yasağı tamamen kaldırıldı mı?

    Maske takma zorunluluğu ile ilgili önemli kararların alınacağı Bilim Kurulu toplantısı bugün gerçekleşti ve açıklama yapıldı. Peki, Maske yasağı tamamen kaldırıldı mı?
    • Haber Merkezi
    • 26.04.2022 - 16:06
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    Maske yasağı tamamen kaldırıldı mı?

    Koronavirüse yönelik tedbirler aşıların hayatımıza girmesiyle birlikte kademeli olarak azaltılmaya başlandı.

    Ancak maske kullanımı vakaların azalmasına ve aşıların hayatımıza girmesine rağmen devam ediyordu.

    Dünyada birçok ülke maskeleri atmaya başlarken, Türkiye'de ne zaman maske kullanımına son verileceği merak edilmeye başlandı.

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, önemli kararların alınacağı Bilim Kurulu'nun bugün toplanacağını açıkladı ve toplantı yapıldı.

    Bilim Kurulu toplantısı sonrası alınan kararlar, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından duyuruldu.

    Peki, Maske yasağı tamamen kaldırıldı mı? İşte yanıtı...

    Maske yasağı kaldırıldı mı?

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, koronavirüs tedbirleri kapsamında yaklaşık 3 yıldır kapalı ortamlarda uygulanan maske zorunluluğunun kaldırıldığını açıkladı.

    Cumhurbaşkanı ayrıca, toplu taşıma araçları ve sağlık kuruluşlarında bir müddet daha zorunluluğun devam edeceğini sözlerine ekledi.

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuyla ilgili ifadeleri şu şekilde:

    "Salgının artık kitlesel bir tehdit olarak çıkmasıyla birlikte avrupa ülkelerinin tamamı kısıtlamaları kaldırmıştır.

    Koronavirüs tedbirleri kapsamında yaklaşık 3 yıldır kapalı ortamlarda kullanılan maske zorunluluğu kaldırılmıştır.

    Sadece toplu taşıma araçları ile sağlık kuruluşlarında maske uygulamasına vakalar 1000'in altına düşene kadar bir müddet daha devam edilecektir."

    Maske yasağı tamamen kaldırıldı mı? #1


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