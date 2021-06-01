Maske zorunluluğu bitti mi? Maskelere veda tarihi belli oldu..

Kademeli normalleşmenin ikinci aşamasına geçilmesiyle birlikte maske zorunluluğu hakkında yeni kararlar merak konusu oldu. Peki maske zorunluluğu bitti mi? İşte son gelişmeler...

Dün gerçekleştirilen Kabine Toplantısı sonrasında açıklama yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 1 Haziran'dan itibaren geçerli olacak yeni normalleşme adımlarını kamuoyuyla paylaştı.

Son zamanlarda aşılama çalışmalarının hız kazanmasıyla birlikte 1 Haziran'dan sonra maske kullanımının kaldırılacağı iddiaları gündeme gelmişti.

Bu nedenle vatandaşlar, yeni genelgeyle birlikte maske takma yasağının kaldırılıp kaldırılmadığını merak ederken Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, konuyla ilgili bir son dakika açıklamasında bulundu.

Peki Maske zorunluluğu bitti mi? İşte maskelere veda edeceğimiz tarih...

MASKE ZORUNLULUĞU BİTTİ Mİ?

Vaka sayılarının düşmesiyle birlikte bugün itibarıyla kademeli normalleşme dönemine geçildi. Bu kapsamda tedbirlerin esnetilmesi, maske zorunluluğu tartışmalarını da gündeme taşıdı.

Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı’nın ardından bir araya geldiği basın mensuplarına açıklama yapan Sağlık Bakanı Koca, maske takma zorunluluğunun kalkması konusunda ilk kez tarih verdi.

Maskesiz günler için toplumsal bağışıklığı işaret eden Bakan Koca, ''Aşılamanın yaygın yapılması önemli. Aşılamayı da biz haziran ve temmuzda yoğun bir şekilde yapmak istiyoruz. Sonra aşı olanların maske takma zorunluluğu söz konusu olmayabilir. Toplumun en az yüzde 60'ı aşılandığında toplumsal bağışıklığın oluştuğunu biliyoruz. Bunun da haziran ve temmuzda sağlanabileceğini ümit ediyorum. Olması için yoğun bir gayret içindeyiz.'' ifadelerini kullandı.

Aşı olanların maske takıp takmayacağı ile ilgili de bilgi veren Bakan Koca, "Yaygın aşılamayı yapmadıkça maske takılmamasını önermiyoruz. Toplumsal bağışıklık oluştuktan sonra aşı olanların maske takma zorunluğu olmayabilir. Toplumsal bağışıklık oluşmadıkça kişisel tedbirlerin maskeyle devre dışı kalmasını önermiyoruz ama bu eylül sonrası devreye girer. Bu dönemde okullar, üniversite, yüksekokullar dahil olmak üzere normal hayata dönülmesini hedefliyoruz; aşılamayı sağlayarak.'' diye konuştu.

2 metre kuralını hatırlatan Koca, "Birçok kimse yine maske takmak isteyecek. Özellikle birçok enfeksiyondan koruduğunu biliyoruz; ama bu tamamen kişisel bir tercihle söz konusu olacak. Şimdi de 2 metre mesafeyi koruyabiliyorsanız sahilde takmanız gerekmez. Ama evdesiniz, 2 metreyi koruyamıyorsunuz o zaman takmanız gerekecek." ifadelerine yer verdi.