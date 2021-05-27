Maske zorunluluğu ne zaman bitecek? 1 Haziran'dan sonra maske takacak mıyız?

1 Haziran itibariyle pandemi tedbirlerinin esnetilmesi bekleniyor. Bu noktada vatandaşlar maske takma zorunluluğu bitecek mi sorusunu merak ediyor. Peki 1 Haziran'dan sonra maske takacak mıyız?

Türkiye'nin koronavirüs ile mücadelesinde tedbirlerin olumlu yansımaları görülüyor.

17 günlük tam kapanmanın ardından uygulanan kademeli normalleşmenin 1 Haziran'da son bulması bekleniyor. 1 Haziran'da ise vatandaşları daha rahat bir dönem bekliyor.

Bilim Kurulu'nda 1 Haziran'dan sonra maske ile ilgili çeşitli önerilerin tartışıldığı iddia edildi. Maskeler salgından korunmada en önemli faktör olarak yer alıyor.

Peki Maske zorunluluğu kalktı mı? Maske yasağı kalkacak mı? Maske yasağı zorunluluğu ne zaman kalkacak? İşte ayrıntılar..

MASKE ZORUNLULUĞU NE ZAMAN BİTECEK?

Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu'nun dün 1 Haziran sonrası kademeli normalleşmenin nasıl ilerleyeceğini masaya yatırdığı öğrenildi. Bilim Kurulu'nun aldığı tavsiye kararlarının ise Cumhurbaşkanlığı Kabinesinde değerlendirilerek netleşeceği kaydedildi.

Türkiye'de Covid-19 vaka tablosunda beklenmedik bir artış yaşanmaması halinde 1 Haziran sonrası tedbirlerinde bireysel koruyucu tedbirlerin alınmasına ağırlık verilen, sosyal hayatta ise yasaklamaları kısmen azaltan bir sürecin işletilmesi bekleniyor.

SOSYAL MESAFE VARSA MASKE OLMAYABİLİR

Tavsiye kararlarına göre, 1 Haziran sonrası kafe ve lokantaların yüzde 50 kapasiteyle hizmet vermesine izin verilebileceği, hafta içinde akşam 21.00 sabah 05.00 arası uygulanan sokak kısıtlamasının süresinin azaltılabileceği belirtilirken, vatandaşlara da sahil, park ve bahçelerde 2 metrelik sosyal mesafe kuralına uymak şartıyla maskesiz oturma, dinlenme imkânı tanınabileceği ifade ediliyor.