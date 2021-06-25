'Maskne'yi önlemek için ipuçları

Maske kullanımına bağlı akne oluşumunu tanımlayan 'maskne' sorunu, havaların ısındığı bu günlerde çok daha fazla rahatsız edici olmaya başladı. İşte maskneyi önlemek için ipuçları.

Sıcaklıkların artması ile birlikte koronavirüs tedbirleri kapsamında takılan yüz maskeleri çeşitli cilt sorunlarının tetiklenmesine neden oldu.

Yüz maskesi takmak hepimiz için günlük rutinimizin önemli bir parçası haline gelirken, yakın gelecekte bir norm olarak kalacak gibi görünüyor. Bununla birlikte, yaz sıcaklıkları arttıkça nem seviyeleri ile birlikte cilt doktorları, sorun yavaş yavaş yaygınlaştığından, maske takmanın neden olduğu sivilceleri önlemek için çeşitli tavsiyelerde bulunuyor.

Koronavirüs salgını ile birlikte ortaya çıkan 'maskne'nin bir foliküler oklüzyon bozukluğu (çeşitli cilt bozukluklarının bir arada görülmesi) olduğunu belirten uzmanlar bunun doğrudan ciltteki strese (basınç, tıkanıklık, sürtünme), ısı, pH, nem) ve maske ile ilişkili olduğunu söylüyor. Sıcak havalar ve açık havada daha fazla zaman geçirilmesi ile birlikte artan terleme, özellikle akneye eğilimle ciltler için maskneyi büyük oranda tetikledi.

CİLT BAKIMINIZI DEĞİŞTİRİN

Maskneyi önlemek için cilt bakımının özel olarak planlanması ve sağlıklı bir cilt bariyerinin korunmasına yardımcı olan nemlendirici, antibakteriyel temizleyicilerin kullanılması gerekiyor.

Uzmanlar, anti-inflamatuar (iltihap önleyici), antioksidan, sebum düzenleyici ve antimikrobiyal özelliklere sahip, kimyasal içermeyen ürünlerin tercih edilmesi gerektiğini vurguluyor.

Yüz maskeleri, özellikle yaz sıcağında ve nemde, halihazırda var olan cilt sorunlarını daha da kötüleştirebilir veya yenilerine neden olabilir. Bu yüzden uzmanlar, cilt kırılmaları olasılığının çok yönlü hale geldiği konusunda uyarıyor. Sorunun her yaştan çocuk ve yetişkinde görüldüğünü ifade eden uzmanlar, iltihaplı lezyonların yaşanılabileceğine dikkat çekiyor. Bu lezyonların bazılarının ciltte yara izleri ve koyu lekeler bırakabildiğini söyleyen uzmanlar, günlük cilt rutinini değiştirmenin maskne riskini azaltmak için mutlaka yapılması gerektiğini vurguluyor.

Uzmanlar ayrıca, saha çalışanları ve özellikle uzun süre N-95 maskesi takan kişilerin, halihazırda akne sorunu yaşayan veya yağ bezi aktivitesi yüksek olan kişilerin risk altında olduğunu söylüyor. Hafif akne için çeşitli kremlerin yeterli olabileceğini söyleyen uzmanlar, daha ağır vakalar için antibiyotiklere veya retinoidlere ihtiyaç olduğunu belirtiyor.

MASKNEYİ ÖNLEMEK İÇİN İPUÇLARI

- Cildinizi temizledikten sonra tercihen hafif nemlendiriciler kullanmalısınız. Hyaluronik asit veya serum içeren nemlendiriciler cilde iyi gelir. Serumlar hafif ve incedir ve gözenekleri tıkamazlar.

- Gözenekleri tıkayabileceği için maske ile kapatılan alanlarda güneş kremi kullanmaktan kaçınılmalıdır.

- En temel cilt bakım rutinine geçin. Hassas ciltler için sabun içermeyen nazik bir temizleyici ve hafif, kokusuz bir nemlendirici tercih edin.

- Daha az bileşen içeren ürünleri tercih edin. Cildi nemlendirmenin yanı sıra hafif nemlendiricilerin cildi maske sürtünmesinden koruyabileceğini de unutmayın.

- Makyajdan (en azından geçici olarak) ayrılın. Ciltte ne kadar çok ürün katmanı kullanılırsa, bakterilerin üremesi için o kadar fazla fırsat olur.

- Kaliteli maske kullanın. Piyasada birçok maske türü var, sürtünmeyi en aza indirgemek için ciltten uzak durması için daha yapılı olanı bulmaya çalışın. Pamuklu maskeler daha fazla nefes alır, bu da maskenin altında daha az nem gelir ve bu nedenle cilde daha nazik davranır.