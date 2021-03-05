Pahalı bir mantar olan matsutake mantarı, aynı zamanda çam mantarı olarak da ifade edilir. Peki, Matsutake mantarı nedir, nerede yetişir? Matsutake mantarı yenir mi, faydaları nelerdir?

Japon mutfağının vazgeçilmez yiyeceklerinden biri olan matsutake mantarı, dünyanın en pahalı yiyecekleri arasında yer almaktadır.

Baharatlı çam ve tarçın aroması tadı ile diğer yabani mantarlardan ayrılan matsutake mantarları, çam ağaçlarının olduğu yerlerde bulundukları için çam mantarları olarak da bilinmektedir.

Baş kısmı koyu kahverengi ve gövdesi ise açık renkte olan matsutake mantarı, 10 ile 20 cm kadar boy uzunluğuna ulaşabilmektedir.

Peki, matsutake mantarı nerede yetişir? Matsutake mantarı yenir mi, faydaları nelerdir?

MATSUTAKE MANTARI NEREDE YETİŞİR?

Genellikle ekim aralık ayları arasında yetişen matsutake mantarı, Japonya, Kore ve dünyanın birçok yerinde bulunabilmektedir.

Lezzet ve besin değeri açısından en çok arananları Kuzeybatı Pasifik'te yetişenlerdir.

Daha çok kırmızı çam ağaçların dibinde bulunan matsutake mantarı, Türkiye'de Antalya ve çevresinde yetişmektedir.

MATSUTAKE MANTARI YENİR Mİ?

Japon mutfağının vazgeçilmez yiyecek türlerinden olan matsukate mantarı zehirli değildir. Kullanımı oldukça yaygın olan matsutake mantarı, yemeklere lezzet katması için kullanılmaktadır. Türkiye'de de birçok farklı yemeğin içinde kullanılmaktadır.

MATSUTAKE MANTARI FAYDALARI NELERDİR?

Japon bilim insanlarının yaptığı araştırmalara göre, matsutake mantarının sağlığa iyi geldiği tespit edilmiştir. Yüksek oranda protein içeren matsutake mantarı, trüf mantarından sonra en pahalı mantar türüdür.

Matsutake mantarları, B vitamini, D vitamini, protein, bakır, potasyum, çinko ve selenyum içermektedir. Bu nedenle sağlıklı bir diyet için uygun bir besin kaynağıdır.

Matsutake mantarının başlıca faydaları şu şekildedir: