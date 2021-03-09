Mavi haşhaş nedir, nasıl kullanılır? Mavi haşhaşın faydaları nelerdir?

Haşhaş tohumunun bir çeşiti olan mavi haşhaş ekmek, kek, kurabiye gibi tariflerde sıkça kullanılır. Peki mavi haşhaş nasıl kullanılır ve faydaları nelerdir?

Market raflarında sıklıkla karşılaşılan mavi haşhaş nedir ve nasıl kullanılır sorusu vatandaşlar tarafından araştırılıyor.

Akdeniz’e özgü tohumlardan birisi olan haşhaş yaklaşık olarak 6. Yüzyıldan beri yetiştirilmektedir. Ülkemizde yaklaşık olarak 90 çeşit haşhaş çeşidi vardır.

Mavi haşhaş olarak bilinen özellikle Fransızların Brioche ekmeğinde sıkça karşımıza çıkan mavi gri renkli minik tohumlar genellikle Fransa, İspanya, Avustralya ve Türkiye’de yetiştirilir.

İşte mavi haşhaşın faydaları ve kullanım alanları hakkında bilmeniz gerekenler..

MAVİ HAŞHAŞ NEDİR, NASIL KULLANILIR?

Mavi haşhaş gelincikler familyasındandır. Haşhaş tohumunun kapsüllerinin çizilmesi sonucu oluşur. Özellikle o kapsülün içinden çıkanlar pasta börek ve hamur işleri yapımında kullanılır.

Yağı ise yemeklerde ve sabun yapımında kullanılır. Aktarlarda kolayca bulunabilecek bir baharattır.

Antioksidan özelliği olan haşhaş tohumu içerisinde, kötü kolesterolün düşmesini, iyi kolesterolün ise yükselmesini sağlayan yağlar bulunmaktadır. 100 gram mavi haşhaş tohumu kişinin günlük lif ihtiyacının yaklaşık olarak %50’sini sağlar.

Ekmek, kek, pasta ve kurabiye çeşitlerini mavi haşhaş ile süsleyebilirsiniz.

MAVİ HAŞHAŞIN FAYDALARI NELERDİR?

Haşhaş; lif, protein, yağ, kalsiyum, B vitamini, demir, folat, fosfor, magnezyum, çinko, bakır, selenyum, manganez açısından oldukça zengindir.

Haşhaş tohumunun iki çeşidi bulunmaktadır. Biri "beyaz haşhaş tohumu" diğeri ise "mavi haşhaş tohumu" dur. Mavi haşhaşın faydaları ise şöyle sıralanabilir: