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- Mavi haşhaş nedir, nasıl kullanılır? Mavi haşhaşın faydaları nelerdir?
Mavi haşhaş nedir, nasıl kullanılır? Mavi haşhaşın faydaları nelerdir?
- Haber Merkezi
- 09.03.2021 - 17:47
Market raflarında sıklıkla karşılaşılan mavi haşhaş nedir ve nasıl kullanılır sorusu vatandaşlar tarafından araştırılıyor.
Akdeniz’e özgü tohumlardan birisi olan haşhaş yaklaşık olarak 6. Yüzyıldan beri yetiştirilmektedir. Ülkemizde yaklaşık olarak 90 çeşit haşhaş çeşidi vardır.
Mavi haşhaş olarak bilinen özellikle Fransızların Brioche ekmeğinde sıkça karşımıza çıkan mavi gri renkli minik tohumlar genellikle Fransa, İspanya, Avustralya ve Türkiye’de yetiştirilir.
İşte mavi haşhaşın faydaları ve kullanım alanları hakkında bilmeniz gerekenler..
MAVİ HAŞHAŞ NEDİR, NASIL KULLANILIR?
Mavi haşhaş gelincikler familyasındandır. Haşhaş tohumunun kapsüllerinin çizilmesi sonucu oluşur. Özellikle o kapsülün içinden çıkanlar pasta börek ve hamur işleri yapımında kullanılır.
Yağı ise yemeklerde ve sabun yapımında kullanılır. Aktarlarda kolayca bulunabilecek bir baharattır.
Antioksidan özelliği olan haşhaş tohumu içerisinde, kötü kolesterolün düşmesini, iyi kolesterolün ise yükselmesini sağlayan yağlar bulunmaktadır. 100 gram mavi haşhaş tohumu kişinin günlük lif ihtiyacının yaklaşık olarak %50’sini sağlar.
Ekmek, kek, pasta ve kurabiye çeşitlerini mavi haşhaş ile süsleyebilirsiniz.
MAVİ HAŞHAŞIN FAYDALARI NELERDİR?
Haşhaş; lif, protein, yağ, kalsiyum, B vitamini, demir, folat, fosfor, magnezyum, çinko, bakır, selenyum, manganez açısından oldukça zengindir.
Haşhaş tohumunun iki çeşidi bulunmaktadır. Biri "beyaz haşhaş tohumu" diğeri ise "mavi haşhaş tohumu" dur. Mavi haşhaşın faydaları ise şöyle sıralanabilir:
- Mavi haşhaşın başlarını suda kaynatıp içilmesi çocuklarda meydana gelen ağrıların hafiflemesine yardımcı olur.
- Suyu içilerek vücuttaki ağrılara temas etmesi sağlanır.
- Mavi haşhaşın yaprakları ise merhem olarak ağrıyı hafifletme olarak kullanılmaktadır. Ancak bu kullanımı öncesinde mutlaka doktora danışmaları gerekir.
- Tohumları kalp hastalarına çok iyi gelmekle beraber pek çok kalp hastasına da doktorlar tarafından dozunda kullanımı önerilir.
- Uyku sorunlarını çözen bir özelliği vardır. Uyku sorunu çeken pek çok birey haşhaş tohumu kullanarak uyku sorunlarını ortadan kaldırabilir.
- Bağışıklığı güçlendirir.
- Mide duvarını güçlendirir.
- Sindirim sistemine iyi gelir.
- Omega-3 açısında da zengindir.